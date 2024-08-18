تفشي الكوليرا في السودان وسط كوارث بيئية وصراع مستمر

في ظل موجة غير مسبوقة من الأمطار الغزيرة.. واحتدام الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع… أعلنتْ وزارة الصحة السودانية، تفشي وباء الكوليرا في عدة مناطق من البلاد.

وزير الصحة السوداني، هيثم إبراهيم، ارجعَ في مقطع فيديو نشرته الوزارة بأن انتشار الكوليرا؛ إلى تردي الأوضاع البيئية وتلوث المياه في بعض المناطق، مؤكدًا أنّ الفحوصات المخبرية التي أجريت على عينات مائية أكدت وجود ميكروب الكوليرا، مما دفع الوزارة لإعلان حالة التفشي.

وأضاف الوزير السودانيالوزير أن القرار جاء بعد مشاورات واسعة ضمت الجهات الصحية على المستوى الاتحادي، ووزارة الصحة بولاية كسلا، إلى جانب وكالات تابعة للأمم المتحدة وعدد من الخبراء، مشيرًا إلى أنَ ولايتي كسلا والقضارف هما الأكثر تضررًا من الوباء.

من جهتها كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن أن ثُلث المواطنين السودانيين الذين يدخلون المستشفيات جراء إصابتهم في الحرب هم من النساء والأطفال القُصّر.

بدوره أوضحَ رئيس منظمة أطباء بلا حدود، كريستوس كريستو في السودان، أنهُ ومنذ نشوب الحرب في أبريل من العام 2023 أُصيب آلاف الأطفال والنساء، مشيرًا إلى عدم تمكن المنظمة من إرسال مساعدات الإغاثية للعالقين في مناطق الاشتباكات.

من جهتها… أكد المنظمة الدولية للهجرة، فرار أكثر من 2.2 مليون سوداني إلى دول الجوار جراء الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في حين نزح نحو 7.8 مليون داخليًا، وفقَ تقرير المنظمة.

أما الهيئة الطبية الدولية فقد قدرت عدد اللاجئين السودانيين في مدينة الكفرة بـ45 ألف لاجئ، محذرة من وقوع كارثة إنسانية في حال عدم تقديم المساعدات والاحتياجات للاجئين بشكل عاجل وفوري.