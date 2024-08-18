النيابة العامة تصدر أحكام بالإعدام للمدانين بتفجير مجمع المحاكم بمصراتة

أخبار ليبيا 24

أصدرت محكمة جنايات مصراتة أحكاماً بإعدام أربعة مدانين بتفجير مجمع محاكم ونيابة مصراتة ونقاط تمركز عناصر الجهات النظامية في قرية تمنهنت وبلدة واحة الفقهاء الذي وقع عام 2017.

إيقاع اقصى العقوبات على المدانين

وبحسب بيان النائب العام، “المحكمة في آخر جلساتها حكمت بإدانة المحكوم عليهم الأول والثاني والرابع والخامس، فأنزلت بهم عقوبة الإعدام، وأنزلت بالمحكوم عليه الثالث عقوبة السجن المؤبد، وقضت ببراءة المتهمين السادس والسابع مما نسب إليهما”.

وأشار البيان “أن محكمة جنايات مصراتة نظرت واقعة انضمام سبعة متهمين إلى جماعة تنظيم الدولة، وما صاحب هذه الواقعة من نشاط ضار بكيان الدولة باعتماد المتهمين العنف والعمل المسلح طريقاً يمكنهم من إدراك غرض استبدال شكل الحكم والنظم الأساسية في البلاد”.

وبحسب البيان “نظرت المحكمة في واقعة مقتل أربعة أشخاص من العاملين في مجمع محاكم مدينة مصراتة، والشروع في قتل 38 مجنيا عليهم، وتصدت لواقعة قتل ثلاثة عشر مجنيا عليهم، والشروع في قتل عدد من عناصر الهيئات النظامية العاملين في منطقتي تمنهنت وواحة الفقهاء”.

يُذكر أن التفجير، الذي وقع في 4 أكتوبر 2017، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وأدى إلى دمار كبير في المجمع، عندما كان تنظيم الدولة (داعش) يشن عمليات إرهابية في البلاد.

الاستعداد لبدء العام القضائي الجديد

وفي سياق آخر منفصل، عقد مجلس إدارة مركز البحوث الجنائية والتدريب، اجتماع متابعة وتخطيط، إذ ناقش فيه نتائج مراقبته تنفيذ السياسة العامة للمركز، وما يلزم وضعه من تطوير لأعماله، والرفع من مستوى أدائه العام، وذلك بمناسبة قرب بدء العام القضائي الجديد، بحسب مكتب النائب العام.