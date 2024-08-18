المشير خليفة حفتر يبحث مع بو مطاري احتياجات منظومة النهر الصناعي

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القائد العام للقوات المُسلحة المُشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر يستقبل في مكتبه بمقرّ القيادة العامة، رئيس مجلس الإدارة بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الدكتور سعد بو مطاري، وذلك للاطلاع على أوضاع منظومة النهر الصناعي وتذليل المشاكل والعراقيل التي تواجهها.

الوقوف على احتياجات منظومة النهر الصناعي

وبحسب بيان القيادة العامة، تم التباحث حول الأوضاع العامة لمنظومة النهر الصناعي، إضافةً إلى الصعوبات التي تواجه تشغيلها وسبل معالجتها وفق خطة واضحة ودقيقة تضمن استمرارية عمل المنظومة بكفاءة.

كما تم مناقشة الخطوات المستقبلية التي تعتزم إدارة النهر الصناعي اتخاذها، لتعزيز تدفق المياه وتلبية الاحتياجات المائية في كافة مدن ومناطق ليبيا.

وأكد القائد العام على أهمية الحفاظ على المنظومة المائية وحمايتها، مُشدداً على ضرورة الاستخدام الرشيد للمياه لضمان استدامة الموارد المائية.

وعلى جانب آخر، المشير خليفة حفتر اجتماعًا مع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق صقر الجروشي اليوم الأحد، ولم يبين البيان تفاصيل عن اللقاء.

وفي سياق آخر منفصل، تنفيذاً لتعليمات القائد العام للجيش الليبي، بشارت القيادة العامة في تسيير جسر جوي لنقل المساعدات الإنسانية والطبية لأهالي مدينة الكفرة وضواحيها، وذلك بعد تعرضها لسيول أدت إلى إتلاف بعض الممتلكات، وتشمل هذه المساعدات إمدادات غذائية وأدوية ومعدات طبية، إضافة إلى فرق طبية متخصصة لتقديم الرعاية الطبية، للمصابين والمتضررين، وتأتي هذه الجهود في إطار دعم وتضامن القوات المسلحة مع شعبها في مختلف الأزمات، بحسب بيان القيادة العامة.