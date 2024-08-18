المركزي يعلن إيقاف جميع أعماله وخدماته

أعلن مصرف ليبيا المركزي إيقاف كافة أعمال المصرف وإداراته ومنظوماته بسبب اختطاف مدير إدارة تقنية المعلومات بالمصرف «مصعب مسلم».

وأكد مصرف ليبيا المركزي في بيانٍ أنّه لن يستأنف العمل بالمصرف إلى أن يتم الإفراج عن مصعب مسلم وإعادته للعمل وإيقاف مثل هذه الممارسات، على حد تعبيره.

وأعرب محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير عن رفضه لهذه الأساليب التي وصفها بالغوغائية التي تمارسها بعض الأطراف خارج إطار القانون والتي تهدد استمرار عمل القطاع المصرفي، وفق البيان.

وفي وقتٍ سابق.. بحثَ الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، خلال اتصالٍ هاتفي مع ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، القائمة بأعمال رئيس البعثة لدى ليبيا؛ التهديدات المتزايدة التي تطال أمن وسلامة المصرف المركزي وموظفيه وأنظمته.

وأكد الكبير وخوري على ضرورة الحفاظ على استقرار المصرف المركزي واستمرار قيامه بدوره الهام في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة، بحسبِ المركزي.

بدورها أعربت خوري عن دعم الأمم المتحدة الكامل لمصرف ليبيا المركزي ليتسنى له القيام بدوره في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والحفاظ على مقدرات البلاد، وفقَ مانشره المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي.

وفي وقتٍ سابق… أكدَ ريتشارد نورلاند المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا،خلال اجتماع عقد في تونس مع الكبير على الدعم الكامل الذي تقدمه الولايات المتحدة للمصرف المركزي الليبي.