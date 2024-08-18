المجلس الرئاسي: توحيد المؤسسة العسكرية ليس خياراً بل ضرورة

أخبار ليبيا 24

على الرغم من سحب مجلس النواب صفة القائد الأعلى للجيش الليبي من المجلس الرئاسي، إلا أنه الأخير متمسكاً بهذه الصفة التي ذكر سابقاً أنها “رمزية” ولكنه يستميت في الدفاع عنها وهذا ما نراه جلياً في بيان المجلس الرئاسي.

الرئاسي يشدد على أهمية وحدة الجيش الليبي

وبحسب البيان “شدد القائد الأعلى للجيش الليبي على ضرورة الاستمرار في دعم المؤسسة العسكرية العريقة لحماية ليبيا، والمحافظة على وحدة أراضيها”، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الأحد بمقر اللواء 111 مجحفل مع رؤساء الأركان النوعية، وأمري المناطق العسكرية، ووكيل وزارة الدفاع، ورؤساء الأجهزة والإدارات، والضباط وضباط الصف، بمناسبة الذكرى الـ 84 لتأسيس الجيش الليبي.

ووفقاً للبيان “أكد القائد الأعلى على أهمية اللقاء مع الكفاءات العسكرية، في اجتماع يعقد لأول مرة بهذا المستوى، موضحاً بأن توحيد المؤسسة العسكرية ليس خياراً، وإنما ضرورة ملحة، لتأسيس جيش قوي ومتماسك، وركيزة أساسية لضمان استقرار الوطن”.

وطالب القائد الأعلى، بضرورة زيادة العمل لمواجهة كافة التحديات التي تعيق المؤسسة العسكرية، لمنع التهديدات التي تمس الأمن القومي لليبيا، موضحاً أن توحيد المؤسسة العسكرية سيساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة.

وتابع البيان “يؤكد القائد الأعلى، بالجيش فقط تُبنى الدولة، لأنه صمام الأمان للدفاع عن الوطن، والمحافظة على وحدته وتحقيق استقراره، مسترشداً بالدول التي سقطت أنظمتها وبقيت مؤسساتها العسكرية متماسكة حافظت على وحدة الوطن وسيادته”.

وأعلن البرلمان الأسبوع الماضي عن سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي، معتبرًا أن ولاية حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي قد انتهت فعليًا، ليعلن بذلك انتهاء حقبة اتفاق جنيف، ومنح الشرعية الكاملة للحكومة الليبية الجديدة التي تتخذ من بنغازي مقرًا لها.