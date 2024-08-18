المجلس الرئاسي: انتخاب محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي

أخبار ليبيا 24

أعلن المجلس الرئاسي عن اتخاذه قرارًا بالإجماع بوضع قرار مجلس النواب رقم 3/2018 بشأن انتخاب محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد. وأكد المجلس أن هذا القرار جاء بالإجماع من جميع أعضائه، في إطار تحمل مسؤوليته الوطنية للحفاظ على مقدرات البلاد ومنع تعرضها لأي ضرر.

خطوة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

وبحسب البيان، المجلس الرئاسي يطمئن المواطنين بأن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد. ويؤكد المجلس أن هذه التغييرات تأتي لتعزيز قدرة المصرف المركزي على القيام بمهامه بكفاءة وفعالية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وفي ذات السياق، يطمئن المجلس الرئاسي المجتمع الدولي بأن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الحوكمة والاستقرار المؤسسي في ليبيا، ويؤكد التزامه بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين لضمان تنفيذ هذه التغييرات بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ويعزز مناخ الثقة داخليًا وخارجيًا.

وستنطلق مفاوضات تضمن الانتقال السلمي بين كفاءات وطنية راقية قدمت جهود مضنية لسنوات طويلة.

وأصدر مجلس النواب قرارًا بسحب تعيين محمد الشكري كم حافظ لمصرف ليبيا المركزي وتثبيت الصديق الكبير في منصبه الحالي، في خطوة يراها النواب تضمن استمرارية العمل المالي ويحول دون حدوث أي اضطرابات.

إلا أن هذا الانقسام السياسي الكبير والتغيرات السياسية الحاصلة في المشهد الليبي، يؤزم الوضع ويعقد الحياة المعيشية للمواطن البسيط، الذي يشكي حاله من انعدام الاستقرار وارتفاع الأسعار في ظل ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار في السوق الموازية عند مستويات عالية تتجاوز 7 دينار.