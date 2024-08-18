الكيان الصهيوني يتخبط في الظلام.. تجاهل التحذيرات يمهد الطريق لانتصار حماس

تجاهل قيادات الكيان الصهيوني لتحذيرات المخابرات منح حماس نصرا كبيرا في “طوفان الأقصى”.

نظام تعقب إلكتروني حيوي في الكيان الصهيوني تعطل، مما أفسح المجال أمام حماس للتحرك بحرية.

حماس استغلت الفوضى والتخبط في صفوف جيش الاحتلال لتحقيق إنجاز تاريخي.

قيادة الكيان الصهيوني أظهرت ضعفاً واضحاً في الاستجابة للتحديات الأمنية.

في ليلة السابع من أكتوبر، بينما كانت قوى المقاومة الفلسطينية تستعد لضربة تاريخية، كان الكيان الصهيوني يغرق في بحر من الغطرسة والإهمال. لم تكن حماس تتحرك في الظلام وحدها؛ فقد كان الظلام أيضاً يخيم على قيادة جيش الاحتلال التي فقدت بوصلتها، وغرقت في ضجيج الغرور الذي أفقدها القدرة على رؤية الحقيقة الواضحة.

تحقيقات القناة العبرية 12 كشفت أن الكيان الصهيوني كان يعيش في وهم القوة المطلقة، ونسى أن المقاومة الفلسطينية، بقيادة حماس، ليست مجرد عدو يمكن تجاهله. لقد حذر ضابط مخابرات في القيادة الجنوبية من تحركات غير مألوفة في غزة، مشيراً إلى أن هناك شيئاً خطيراً يتبلور في الأفق. لكن التحذيرات وقعت على آذان صماء، والقيادة العليا كانت منشغلة بأوهام القوة والسيطرة، غير مدركة أن حماس تستعد لإطلاق هجوم غير مسبوق.

نظام التعقب الإلكتروني للكيان الصهيوني، الذي طالما اعتبر أحد أركان الأمن الصهيوني، توقف فجأة عن العمل في اللحظة الأكثر حرجاً. توقفت المعلومات عن التدفق، وعمت الفوضى في صفوف جيش الاحتلال. كان ذلك في الوقت الذي كانت فيه حماس تتأهب لضربتها الكبرى، مدركة تماماً أن الكيان الصهيوني فقد قدرته على الرؤية والتحليل. بينما كان الكيان الصهيوني غارقاً في الغرور، كانت حماس تستعد لكتابة فصل جديد في تاريخ المقاومة.

تجاهل القيادة في الكيان الصهيوني لتحذيرات ضباط المخابرات كان بمثابة دعوة مفتوحة لحماس للتحرك بحرية. لم يكن هناك من يقرأ الرسائل الواضحة، ولم يكن هناك من يفهم أن المقاومة الفلسطينية تطور تكتيكاتها بشكل مستمر. كان جيش الاحتلال يعتمد على نظام تكنولوجي متقدم، ولكنه نسي أن القوة الحقيقية تكمن في القدرة على فهم العدو وتوقع حركته.

الكيان الصهيوني فشل في التعامل مع تحذيرات حماس قبل هجوم 7 أكتوبر أتاح للمقاومة الفلسطينية تحقيق إنجاز تاريخي، حيث استغلت حماس فوضى جيش الاحتلال لتنفيذ خطتها.

بينما كانت حماس تستعد لشن هجومها الشامل، كانت القيادة الصهيونية تعيش في عالم من الأوهام. رسالة عبر “الواتساب” أرسلها قائد وحدة 8200، يوسي شاريئيل، كانت تحمل تحذيراً بأن هناك شيئاً غير عادي يحدث في غزة. لكن الرسالة لم تجد من يتلقاها بجدية، فقد كانت القيادة منشغلة بإجازاتها ورفاهيتها، غير مدركة أن الوقت ينفد وأن المقاومة الفلسطينية على وشك تحقيق إنجاز تاريخي.

عندما انطلق هجوم “طوفان الأقصى” عند الساعة 6:30 صباحاً، كان جيش الاحتلال في حالة من الارتباك التام. لم تكن هناك خطة عملياتية جاهزة، ولم يكن هناك استعداد لمواجهة هذا الهجوم الشامل. فشل الكيان الصهيوني في فهم حماس، وفشل في توقع حركتها، وكانت النتيجة أن المقاومة الفلسطينية استطاعت تحقيق ما لم يكن يخطر ببال أحد في القيادة الصهيونية.

الهجوم لم يكن مجرد ضربة عسكرية، بل كان رسالة واضحة بأن حماس قادرة على قلب الموازين، وأنها تستطيع استغلال نقاط الضعف الصهيونية لتحقيق أهدافها. الغطرسة الصهيونية كانت سلاحاً ذا حدين، وكان على الكيان الصهيوني أن يتعلم درساً قاسياً: أن القوة ليست في التكنولوجيا وحدها، بل في الفهم العميق للعدو وفي القدرة على التكيف مع المتغيرات.

الاستخبارات الصهيونية تُهزم أمام حنكة حماس الاستراتيجية

في ختام هذا التحقيق، يبدو واضحاً أن المقاومة الفلسطينية، بقيادة حماس، استطاعت أن تستغل الفوضى والتخبط في صفوف جيش الاحتلال لتحقيق نصر استراتيجي كبير. القيادة الصهيونية، التي اعتادت على الاستهانة بالعدو، وجدت نفسها أمام واقع جديد، حيث لم تعد تملك القدرة على التحكم في مجريات الأمور. لقد استطاعت حماس أن تحول لحظة الفشل الصهيوني إلى إنجاز تاريخي، مؤكدة أن المقاومة الفلسطينية لا تزال قادرة على تحدي أكبر القوى العسكرية في المنطقة.

هذا النصر لم يكن وليد الصدفة، بل كان نتيجة تخطيط محكم واستعداد استراتيجي طويل الأمد. وبينما كان الكيان الصهيوني يغرق في فوضى غروره، كانت حماس ترسم ملامح مرحلة جديدة من الصراع، مرحلة تتجاوز فيها حدود التوقعات، وتعيد ترتيب الأوراق على طاولة الصراع الفلسطيني الصهيوني.