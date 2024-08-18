السايح يبحث مع السفارة الأمريكية دعم انتخابات المجالس البلدية

أخبار ليبيا 24

استقبل عماد السايح رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيريمي برنت والوفد المرافق له دعم الانتخابات في ليبيا، حيث ناقش الطرفان خلال اللقاء الإجراءات المتعلقة بالتحضير لانتخابات المجالس البلدية، التي انطلقت اليوم الأحد المرحلة الأولى للترشح للانتخابات المجالس البلدية.

بحث سبل دعم إكمال الانتخابات البلدية بنجاح

ووفقا لبيان المفوضية حضر اللقاء عضوي مجلس المفوضية رباب حلب وأبوبكر مردة، وذلك في ديوان مجلس المفوضية بطرابلس.

وتأتي زيارة القائم بأعمال السفارة الأمريكية، في إطار دعم الانتخابات في ليبيا، حيث ناقش الطرفان خلال اللقاء الإجراءات المتعلقة بالتحضير لانتخابات المجالس البلدية.

وأشاد برنت “بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمون عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء انتخابات حرة وذات مصداقية تعبّر عن إرادة الليبيين والليبيات وتطلعاتهم إلى دولة ديمقراطية مستقرة”.

وأكد برنت أن “انتخابات المجالس البلدية المقبلة فرصة مهمة للشعب الليبي لاختيار قادته المحليين، وتعزيز الحكم البلدي المسؤول في جميع مناطق ليبيا”.

واستعرض الجانبان مواقف الأطراف السياسية من العملية الانتخابية عموما، وانتخابات المجالس البلدية على وجه الخصوص وما لهذه المواقف من تأثير على إمكانية تنفيذها، وفرص نجاحها، بحسب البيان.

آلية توزيع بطاقات الناخب

وحددت المفوضية الوطنية للانتخابات آلية توزيع بطاقة ناخب عبر ثلاث خطوات، أولها هي التوجه إلى مركز الانتخاب الذي سجل به الناخب مصحوبا بإثبات هوية (جواز سفر أو كتيب عائلة أو بطاقة شخصية)، موضحة أن هناك 14 ألفا و140 مركز انتخاب. أما الخطوة الثانية فهي تقديم إثبات الهوية إلى موظف التحقق من الهوية، وثالثًا: تسلم بطاقة الناخب بعد التوقيع في سجل التسليم.