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الدولار يتراجع بشكلٍ طفيف أمام الدينار في السوق الموازية

الدولار يُسجل 7.04 دينار

18 أغسطس، 2024 10:02 ص
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الدولار-الدينار
الدولار-الدينار

أخبار ليبيا 24

تراجعَ سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية إلى مستوى 7.04 دينار، من مستوى 7.10 التي كان قد سجلها في وقتٍ سابق.

وسجل صرف الدولار في السوق الموازية 7.04 دينار، في حين ارتفع سعر صرف اليورو إلى مستوى 7.62 دينار، بينما حرى تداول الجنيه الإسترليني عند مستويات 8.75 دينار.

أما الليرة التركية فقد استقرت عند مستوى 0.20 دينار، وثبُت سعر صرف الدينار التونسي عند مستوى 2.15 دينار.

الدولار في السوق الرسمية 

وفي تعاملات السوق الرسمية… سجل الدولار انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى 4.80 دينار بدوره سجل الجنيه الإسترليني  6.10 دينار، بينما استقر سعر صرف اليورو عند 5.25 دينار، وفقًا لما أوردته نشرة مصرف ليبيا المركزي.

الدولار-الدينار
الدولار-الدينار


ويعزى هذا التراجع في قيمة العملة المحلية أمام الدولار إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في ليبيا، الناتج عن النزاعات السياسية والاضطرابات التي أثرت سلبًا على الاستقرار المالي. بالإضافة إلى ذلك، فإن ضعف السياسات النقدية المتبعة من قبل المصرف المركزي الليبي، مثل تحديد سعر الصرف والتحكم في المعروض النقدي، ساهم في تفاقم المشكلة.

كما أن زيادة الطلب على الدولار الأمريكي لأغراض التجارة والاستيراد، في ظل عدم كفاية العرض من الدينار لتلبية هذا الطلب، كان له تأثير كبير. علاوة على ذلك، تراجع الاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية ساهم في ضعف قيمة الدينار، في ظل العوامل الخارجية مثل التغيرات في أسعار النفط، الذي يعد المصدر الرئيسي للإيرادات في ليبيا، بحسبِ محللين اقتصاديين.

18 أغسطس، 2024 10:02 ص
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