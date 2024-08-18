البرلمان يرفض محاولات السيطرة على المركزي ويحذر من مخاطر تهديده

رفضَ مجلس النواب محاولات السيطرة على مصرف ليبيا المركزي ويحذر من مخاطر تهديده، ويطالب النائب العام بالتصدي لهذه الأفعال واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية مصرف ليبيا.

كما طالب البرلمان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باتخاذ موقف واضح وجاد ضد هذه المحاولات العبثية وإحاطة مجلس الأمن بالمخاطر التي تهدد مصرف ليبيا.

وقال البرلمان في بيان: «تابعنا محاولات عدد من الأشخاص السيطرة على مصرف ليبيا المركزي خلال اليومين الماضيين بدأت بالتحريض على اقتحام مقر المصرف ثم محاولة إيجاد مبرر لعزل محافظ المصرف المركزي بالقوة والتهديد بحجة أن مجلس النواب سبق له اتخاذ قرار بتكليف محافظ جديد» بحسب البيان.

وأكد البرلمان أنّهُ «عندما يتخذ قرارات بشأن التكليف أو الإقالة من مختلف المناصب السيادية فإن الغرض من هذه القرارات الإصلاح ومحاربة التقصير ومكافحة الفساد أو انتهاء المدة القانونية، وإن تنفيذها يكون بالسبل القانونية والإدارية سليما بما يتفق والتشريعات النافذة، وليس الغرض التسلل لخزائن المصرف ونهبها من خلال طرد محافظ وتمكين محافظ آخر تحت التهديد و بالقوة المسلحة الخارجة عن القانون وسلطة الدولة بعد أن عجزوا عن تحطيم أبوابه ودخوله عنوة.. إن مجلس النواب يرفض رفضاً قاطعاً هذه التصرفات» بحسب نص البيان.

وشدّد البيان على أن «المركزي مصرف كل الليبين ومستودع ثرواتهم من العبث وهي مسؤولية وطنية وأخلاقية قبل أن تكون قانونية واجبة» وفق البيان.

وفيما سبق.. بحثَ الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، خلال اتصالٍ هاتفي مع ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، القائمة بأعمال رئيس البعثة لدى ليبيا؛ التهديدات المتزايدة التي تطال أمن وسلامة المصرف المركزي وموظفيه وأنظمته.

وأكد الكبير وخوري على ضرورة الحفاظ على استقرار المصرف المركزي واستمرار قيامه بدوره الهام في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة، بحسبِ المركزي.

بدورها أعربت خوري عن دعم الأمم المتحدة الكامل لمصرف ليبيا المركزي ليتسنى له القيام بدوره في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والحفاظ على مقدرات البلاد، وفقَ مانشره المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي.