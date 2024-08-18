الأهلي بنغازي يخسر بصعوبة أمام الهلال السوداني

الهلال السوداني يحقق فوزًا ثمينًا على الأهلي بنغازي بهدف جان كلود.

الأهلي بنغازي يضيع فرص التعادل في مباراة الذهاب بدوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز يسحق جي كيه يو بطل زنجبار بسداسية ويتقدم في التصفيات.

الاتحاد الأفريقي يستثني أندية مثل الأهلي المصري والترجي من الدور التمهيدي.

الأهلي بنغازي يسقط في فخ الهلال السوداني في دوري الأبطال

في ليلة عصيبة على ملعب “شهداء بنينا”، تعرض الأهلي بنغازي لهزيمة ضيقة أمام الهلال السوداني بهدفٍ يتيم سجله جان كلود في الدقيقة 70، ضمن ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا. جاءت هذه الهزيمة لتضيف عبئًا إضافيًا على الفريق، الذي كان يأمل في بداية قوية لتأمين موطئ قدم في هذه البطولة القارية الهامة.

ضغوطات الهلال السوداني في بداية اللقاء

منذ صافرة البداية، بدا الهلال السوداني عازمًا على فرض سيطرته على مجريات المباراة. استهل الفريق السوداني اللقاء بأسلوب هجومي ضاغط، محاولاً مباغتة الأهلي بنغازي بهدف مبكر. كانت المحاولات المبكرة للهلال، بقيادة مدربه الكونغولي فلوران إيبينغي، مهددة بشكل واضح لمرمى الأهلي، ولكن تألق مراد الوحيشي، حارس مرمى الأهلي، حال دون تحقيق أي أهداف مبكرة.

الأهلي بنغازي يخسر 1-0 أمام الهلال السوداني بهدف جان كلود في ذهاب الدور التمهيدي. الفريق يواجه صعوبة في العودة ويحتاج لتحسين أدائه في الإياب.

تطور الأداء الدفاعي للأهلي بنغازي

على الرغم من الضغط المكثف من الهلال، تمكن الأهلي بنغازي من تنظيم صفوفه تدريجياً. ظهرت بوادر تحسن في الأداء الدفاعي للفريق الليبي، حيث نجح في إبعاد العديد من المحاولات الخطيرة للهلال. ومع مرور الوقت، أظهر الأهلي بنغازي قوة هجومية نسبية، ولكن دون أن تسفر محاولاته عن أهداف. جاءت أبرز فرص الأهلي في الدقيقة 24، عندما سدد صهيب بن سليمان كرة رائعة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الهلال، وفي الدقيقة 31، جاءت محاولة أخرى تصدى لها الدفاع السوداني بنجاح.

الإخفاق في استغلال الفرص

الشوط الثاني شهد تحسنًا ملحوظًا في أداء الأهلي بنغازي، الذي بدأ يفرض ضغطه الهجومي بشكل أكبر. على الرغم من ذلك، استمرت مشكلات الفريق في الاستغلال الفعّال للفرص، مما ساهم في إهدار العديد من المحاولات. كانت أخطر هذه المحاولات في الدقيقة 60 عندما سدد زكريا المنصوري كرة قوية مرت بجوار القائم بقليل. إلا أن الهلال السوداني استغل خطأً دفاعيًا في الدقيقة 70، ليحقق هدف التقدم من كرة عرضية لم يتمكن الدفاع من إبعادها.

محاولات الأهلي بنغازي للتعويض

ورغم الهدف الذي سجله الهلال، لم يتراجع إصرار الأهلي بنغازي. واصل الفريق الليبي محاولاته للعودة في المباراة، وكان له بعض الفرص المتاحة للتعادل. أبرزها تسديدة مفتاح طقطق في الدقيقة 74 التي ذهبت بعيدًا عن المرمى. ومع ذلك، باءت محاولات الأهلي بالفشل، مما جعل الهلال السوداني يحقق فوزًا ثمينًا.

مستقبل الأهلي بنغازي في البطولة

بخسارته، يجد الأهلي بنغازي نفسه في موقف صعب قبل مباراة الإياب. سيحتاج الفريق الليبي إلى تحسين كبير في الأداء والتكتيك لتعويض الفارق وتحقيق نتيجة إيجابية تؤهله إلى دور الـ32. ستكون مباراة الإياب اختبارًا حقيقيًا لقدرة الأهلي على العودة والتأهل.

بيراميدز يستعرض قوته

في مباراة أخرى، قدم بيراميدز المصري عرضاً قوياً أمام جي كيه يو بطل زنجبار، حيث سحقه بسداسية نظيفة على استاد الدفاع الجوي في القاهرة. سجل أهداف بيراميدز كل من فيستون ماييلي ووليد الكرتي وإبراهيم عادل ومحمود عبد الحفيظ “زلاكة”، بجانب ثنائية مهند لاشين. بهذا الفوز العريض، قطع بيراميدز خطوة كبيرة نحو التأهل إلى دور الـ 32 من البطولة.

أظهر بيراميدز في هذه المباراة قدرة هجومية متميزة، حيث نجح الفريق في فرض سيطرته على المباراة منذ بدايتها وحتى نهايتها، مسجلاً هدفاً تلو الآخر. كان الأداء الهجومي المنظم والفعّال من أبرز مميزات الفريق، مما يعزز من فرصه في الاستمرار في البطولة.

الإعفاءات من الدور التمهيدي

على صعيد آخر، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن إعفاء خمس أندية من خوض منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، وهي الأهلي المصري حامل اللقب، الترجي التونسي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، مازيمبي الكونغولي وبيترو دي لواندا الأنجولي. ويُعتبر هذا القرار بمثابة ميزة استراتيجية لهذه الأندية، حيث يسمح لها بالتوجه مباشرة إلى الأدوار التالية من البطولة.