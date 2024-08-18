الأرصاد: تراجع السحب الرعدية على مناطق الجنوب الغربي

تشهدُ مناطق الجنوب الغربي تراجعًا تدريجيًا في فاعلية السحب الرعدية بدءًا من اليوم، فيما تستمر درجات الحرارة المرتفعة على مناطق الشمال الغربي خلال ساعات النهار قبل أن تتراجع تدريجيًر في فترة المساء، في المقابل.. توقعتْ الأرصاد أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعًا ملحوظًا غدًا في مناطق الشرق.

من المتوقع أن تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال تكاثر السحب الرعدية على بعض مناطق الجبل الغربي اليوم، على أن تكون حركة الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول تدريجياً مساءً إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة، وأن تتراوح درجات الحرارة بين 36-41 درجة مئوية في بداية اليوم، وتتراجع تدريجيًا مساءً مع تحول الرياح وزيادة الرطوبة.

توقعت الأرصاد أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول غداً إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة ستتراوح بين 32-36 درجة مئوية، مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية اليوم، وتسجل ارتفاعًا غدًا خصوصًا في مناطق الخليج واجدابيا، قبل أن تتراجع تدريجيًا من يوم الثلاثاء.

سجلت الأرصاد تراجعًا تدريجيًا في فاعلية السحب الرعدية الممطرة والرياح متغيرة الاتجاه وخفيفة السرعة، تتحول غداً إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية، وتتراوح درجات الحرارة بين 38-43 درجة مئوية، بحسب الأرصاد.

من المتوقع أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب على جالو والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدًا إلى شرقية فجنوبية شرقية، وأن تتراوح الحرارة بين 38-41 درجة مئوية، مع زيادة تدريجية طفيفة تبدأ من غد، وفق الأرصاد.