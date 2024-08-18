ارتفاع إصابات جدري القردة في أفريقيا إلى 18.7 ألف إصابة

ارتفعَ إجمالي الإصابات المحتملة والمؤكدة بجدري القردة منذ مطلع العام في أفريقيا إلى 18737 إصابة.

وبحسبِ ما أعلنتهُ وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأفريقي جرى تسجيل 1200 حالة في أسبوع واحد من هذا المرض، من إجمالي الإصابات.

بدوره تمكن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، من تحديد الكثير من متحورات هذا الفيروس.

ورصد المركز الأفريقي 3101 حالة مؤكدة وأكثر من 15 ألف حالة محتملة وما يزيد عن 500 حالة وفاة تمّ الإبلاغ عنها في 12 دولة في القارة، بحسب المركز.

أما في السودان… فقد أعلنتْ وزارة الصحة السودانية، تفشي وباء الكوليرا في عدة مناطق من البلاد.

وزير الصحة السوداني، هيثم إبراهيم، ارجعَ في مقطع فيديو نشرته الوزارة بأن انتشار الكوليرا؛ إلى تردي الأوضاع البيئية وتلوث المياه في بعض المناطق، مؤكدًا أنّ الفحوصات المخبرية التي أجريت على عينات مائية أكدت وجود ميكروب الكوليرا، مما دفع الوزارة لإعلان حالة التفشي.

وأضاف الوزير السوداني الوزير أن القرار جاء بعد مشاورات واسعة ضمت الجهات الصحية على المستوى الاتحادي، ووزارة الصحة بولاية كسلا، إلى جانب وكالات تابعة للأمم المتحدة وعدد من الخبراء، مشيرًا إلى أنَ ولايتي كسلا والقضارف هما الأكثر تضررًا من الوباء، بحسب تصريحات الوزير السوداني هيثم إبراهيم، في مقطع مصور نشرته الوزارة السودانية.