إسقاط جميع التهم عن الليبيين المحتجزين في جنوب أفريقيا

أخبار ليبيا 24

نجحت جهود الحكومة الليبية من تسهيل إجراءات عودة الليبيين المحتجزين في جنوب أفريقيا والبالغ عددهم 95 شخصاً، وتكفلت الحكومة بتكاليف سفرهم من مطار كروجر مبومالانغا الدولي، هذا وقد أعلن ممثلو الادعاء الخميس الماضي إسقاط التهم الموجة ضدهم.

إسقاط جميع التهم عن الليبيين المحتجزين

وبحسب تقرير جريدة (سويتان) الجنوب أفريقية، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية في جنوب أفريقيا سيا قوزة تأكيده بـ “الانتهاء من التحضيرات المتعلقة بترحيل الليبيين الـ95 المعتقلين في وايت ريفر في مبومالانغا، ومن المقرر أن يجري ترحيلهم على متن رحلة جوية اليوم الأحد”.

وأشاد وزير داخلية جنوب أفريقيا ليون شرايبر بسرعة ترحيل المحتجزين الليبيين وإكمال إجراءاتهم “أشيد بمسؤولي وزارة الداخلية وإنفاذ القانون الذين عملوا بلا كلل لضمان الانتهاء من إجراءات الترحيل بشكل سريع. سنواصل العمل واستغلال كل الموارد المتاحة بحوزتنا، لضمان احترام قوانين الهجرة في بلادنا”.

وخلال الشهر الماضي، ألقت السلطات بجنوب أفريقيا القبض على 95 ليبياً متهمين بدخول أراضيها بتأشيرات مزورة، وانتهاك القوانين، وإدارة موقع للتدريبات العسكرية بشكل غير قانوني، وذلك بعد العثور على أسلحة وذخيرة ومعدات تدريب عسكرية في مزرعة بمدينة وايت ريفر بولاية مبومالانغا، بحسب السلطات الجنوب أفريقية.

ولكن من الواضح أن هذه الادعاءات ليس لها أساس من الصحة، إذ اسقطت هذه التهم، وعاد الليبيين المحتجزين بهتاناً وظلماً إلى بلادهم.

وقالت هيئة الادعاء الوطني الجنوب أفريقية، إنه لا توجد أدلة كافية لمقاضاة المتهمين، بينما ذكرت الناطقة باسم هيئة الادعاء، مونيكا نيوسوا، أن “التهمة الوحيدة التي وجهتها هيئة الادعاء الوطني للمواطنين الليبيين الـ95 كانت انتهاك قانون الهجرة”.