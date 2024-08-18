النفط يواصل الانخفاض للأسبوع الثاني وسط مخاوف جيوسياسية

تُواصل أسعار النفط الخام الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، مع استمرار تأثر الأسواق بتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وزيادة المخاوف من تصعيد عسكري بين إيران وإسرائيل، إذ تراجع خام برنت إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى أقل من 77 دولاراً.

وبحسبِ بلومبيرغ… يمرُ سوق النفط العالمي بمرحلة من التقلبات الشديدة بفعل مجموعة من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، وفي الوقت الراهن يعدّ تباطؤ النمو في الصين، التي تعتبر واحدة من أكبر مستهلكي النفط، أحد أكبر الأسباب التي أدتْ إلى ضعف الطلب على الخام، مما يزيد من الضغط على الأسعار.

من جهةٍ أخرى… تمثل حالة التوترات الجيوسياسية في المنطقة تحدٍ آخر… ما يثير مخاوف بشأن استقرار إمدادات النفط ويعزز من حالة عدم اليقين في الأسواق.

في هذا السياق، تواصل أوبك بلس سياستها للتحكم في الإنتاج بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال تخفيضات مستمرة في الإنتاج، إذ تسعى هذه الاستراتيجية إلى دعم الأسعار وسط التحديات الحالية، لكنها قد تكون محفوفة بالمخاطر على المدى الطويل، خصوصاً إذا استمرت التوترات الدولية وتباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرى.

إلى ذلك… دعَا تحالف أوبك+ البلدان المشتركة في التحالف إلى الالتزام بخطة الخفض الطوعي للإنتاج.

جاء ذلك خلال متابعة تحالف أوبك+ لأوضاع إنتاج النفط الخام خلال شهري مايو ويونيو الماضيين من العام الحاليّ.

كما رحبَ تحالف أوبك+ بتأكيد كُلٍ من العراق وروسيا وكازاخستان، حيال التزامهم الكامل بالاتفاق المشترك للخفض الطوعي للإنتاج.

وقرّرَ تحالف أوبك+ تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط الخام حتى نهاية العام 2025، بحسب بيان التحالف.