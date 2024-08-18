أسعار القمح ترتفع بعد هجوم روسي على ميناء أوديسا

شهدتْ أسعار القمح في بورصة شيكاغو ارتفاعًا ملحوظًا؛ جراء الهجوم الروسي الذي استهدف ميناء أوديسا الأوكراني المخصص لتصدير الحبوب.

كما عزّز من ارتفاع الأسعار، ورود توقعات تشير إلى انخفاض الإنتاج الزراعي في فرنسا، مما دفع أسعار القمح للارتفاع بنسبة 1.5%، مسجلةً 5.42 دولار للبوشل، بحسب وكالة رويترز.

أما فيما يتعلقُ بأسعار فول الصويا فقد سجلت هي الأخرى زيادة ملحوظة، بفضل عمليات شراء بأسعار منخفضة بعد أن كانت قد وصلت إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات هذا الأسبوع، وفقَ رويترز.

وفي السياق العربي… تبحثُ الحكومة المصرية توريد شحناتٍ من حبوب القمح لمدة 8 أشهر مقدمًا؛ في خطة تعكس سعي الحكومة المصرية لاستغلال انخفاض أسعار القمح عالميًا، وأخذ الحيطة والحذر في ظل حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

ووفقًا لما نشرتهُ الحكومة، تستهدفُ الهيئة العامة للسلع التموينية شراء 3.8 مليون طن من القمح للتسليم من أكتوبر إلى أبريل، بحسبِ الحكومة.

أكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، أنّ احتياطي بلادهِ الاستراتيجي من القمح يكفي لما يزيد عن 7 أشهر.

أما العراق… فقد أعلن حيدر نوري الكرعاوي، المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية، عن قيام بلادهِ بشراء 5.9 مليون طن من القمح المحلي؛ وذلك خلال موسم الحصاد الحالي وفقَ ما نقلتهُ وكالة رويترز للأنباء.

وبحسبِ توقعات وكالة رويترز للأنباء، من المتوقع أن يصل حجم المشتريات للقمح في العراق حتى نهاية الموسم الحالي -الذي بدأ في أبريل الماضي- إلى 6.3 مليون طن، وفقَ رويترز.