أسامة حماد يبحث مع رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي عدداً من الملفات

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التقى أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية لأول مرة وبشكل رسمي منذ توليه رئاسة الوزراء مع الفريق أول عبدالرازق الناظوري رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي، لبحث احتياجات (القيادة العامة) في التدخل السريع والطوارئ خلال الأزمات ومنها السيول التي اجتاحت مدن الجنوب الغربي خلال الأيام القليلة الماضية.

توطيد العمل المشترك مع القيادة العامة

وبحسب بيان الحكومة المقتضب، جرى بحث تعزيز التعاون والتكامل المثمر ما بين وحدات القيادة العامة والحكومة عبر وزاراتها الخدمية والأمنية لتوفير جميع الخدمات للمواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار.

الزادمة يصل الجنوب الغربي

وفي سياق آخر منفصل، زار سالم الزادمة، نائب رئيس الحكومة الليبية، منطقة تهالا، لتفقد أوضاعها بعد السيول التي ضربت مناطق في الجنوب الليبي، وأدت إلى أضرار كبيرة في الممتلكات.

ووفقا لبيان الحكومة، عقد الزادمة اجتماعا موسعا مع عمداء البلديات، بحضور مشائخها وأعيانها بحث في احتياجات البلديات العاجلة، لمجابهة الأمطار الغزيرة وجريان السيول، وتعهد الزادمة بتوفير كافة المتطلبات العاجلة، والوقوف على النواقص وفق اللجان المختصة التي تم تشكيلها استجابة للازمة، ووجه الزادمة برفع حالة الطوارئ للمرة الثانية مع أخذ الحيطة والحذر.

وأرسلت الحكومة الليبية عدد من القوافل لإغاثة البلديات المتضررة من الأمطار والسيول، شملت مولدات كهرباء ومضخات ومستلزمات طبية. وعادت الاتصالات والكهرباء إلى أغلبية مدن الجنوب الغربي.

وقد أعلن المجلس البلدي تهالا، بأن المدينة “منكوبة” يوم الخميس الماضي، جراء السيول الجارفة التي غمرت المدينة بالكامل، وأغرقت البيوت والممتلكات، وانقطع التواصل مع المدينة والمدن المجاورة لها.