عقيلة صالح يستقبل عارف النايض.. نقاشات مكثفة حول مستقبل ليبيا السياسي

رئيس مجلس النواب يناقش مع رئيس تكتل إحياء ليبيا فرص التشاور والتوافق الوطني.

النايض يحذّر من تكرار خيبات الأمل ويطالب بحكومة تكنوقراط عاجلة.

تكتل إحياء ليبيا يعلن عن تقديم ملف ترشح النايض لرئاسة الحكومة.

النايض: الشعب الليبي لم ينتخب رئيساً منذ 2011 والمستقبل يتطلب حلولاً عاجلة.

استقبال عقيلة صالح للنايض: تشاور حول الحلول السياسية

في ظل تسارع المستجدات على الساحة الليبية، استقبل المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، صباح اليوم السبت في مقر إقامته في القبة، الأستاذ الدكتور عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، اللقاء تناول التحديات الكبيرة التي تشهدها ليبيا والتي تتطلب تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية للوصول إلى حلول سياسية عاجلة تحفظ وحدة وأمن وسيادة البلاد.

تكتل إحياء ليبيا يرحب بفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة

وكان تكتل إحياء ليبيا قد رحب في وقت سابق بالإعلان الصادر عن رئاسة مجلس النواب بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الحكومة، حيث أكد التكتل عزمه تقديم ملف مرشحه الدكتور عارف النايض لهذا المنصب الهام. في بيان صدر عن التكتل، تم التأكيد على أهمية التواصل المكثف مع مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية، ومع الكتل والأفراد في مجلس النواب ومجلس الدولة، من أجل تحقيق التوافق الوطني اللازم لتولي هذا المنصب.

النايض: حكومة تكنوقراط مصغرة ضرورة ملحة

وفي تصريحات صحفية، سابقة رصدتها أخبار ليبيا 24 أكد النايض على أن الطبقة السياسية في ليبيا تحرم الشعب من الاستحقاق الانتخابي الذي طال انتظاره. وأعرب عن أمله في تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة تقود البلاد فعلياً نحو الانتخابات التي لم تحدث منذ 2011. كما حذّر من استمرار خيبات الأمل الناجمة عن عدم تنفيذ الوعود، مشيراً إلى أن الشعب الليبي لن يصبر طويلاً إذا استمرت هذه الوعود الفارغة.