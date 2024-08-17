تكلفة إعادة إعمار غزة تتجاوز 80 مليار دولار

كشفتْ مؤسسة «راند» عبر كبير خبرائها الاقتصاديين، دانييل إيغل، عن تجاوز تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بعد الدمار الكبير حاجز الـ 80 مليار دولار، بجسب المؤسسة.

ووفقًا لمؤسسة «راند» يشمل هذا الرقم النفقات غير المباشرة مثل التأثيرات الطويلة الأمد على سوق العمل.

من جهتها أفادت وكالة بلومبرغ بأن إزالة 42 مليون طن من الأنقاض ستتطلب سنوات من العمل، بتكلفة تصل إلى 700 مليون دولار، نظراً لتعقيد العملية بسبب القنابل غير المنفجرة، المواد الملوثة، والبقايا البشرية المدفونة تحت الركام.

من جهةٍ أخرى… كشف تقريرٌ أعدّه «برنامج الأمم المتحدة للبيئة» عن الأضرار البيئية غير المسبوقة التي تسببت بها الحرب على قطاع غزة من أكتوبر الماضي.

وأوضح تقرير الأمم المتحدة أن الحرب تسببت في تلوث غير مسبوق للتربة والمياه والهواء فضلاً عن تدميرها شبكات الصرف الصحي، لافتًا إلى أن الأسلحة المتفجرة خلّفت قرابة 40 مليون طن من الحطام.

و قدر تقرير الأمم المتحدة أن كل متر مربع من غزة يحتوي على مايزيد عن 100 كيلوغرام من الحطام، وفق التقرير.

كما حمّل التقرير الحرب مسؤلية تدمير مشاريع تحلية مياه البحر وعرقلة الاستثمار في تركيبات الطاقة الشمسية، بحسب تقرير «برنامج الأمم المتحدة للبيئة»

وعلى صعيد وقف الحرب… جدّد جو بايدن، الرئيس الأميركي الدعوة إلى تبني اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، كانت قد أعلنتهُ الولايات المتحدة الأمريكية.