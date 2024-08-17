النفط يواصل الانخفاض بفعل المخاوف الاقتصادية

تواصل أسعار النفط تكبد المزيد من الخسائر، حيث سجلت تراجعاً أسبوعياً ملحوظاً مع استمرار تقييم الأسواق لتداعيات تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وتزايد المخاوف من هجوم محتمل من إيران على إسرائيل.

وفي تعاملات ختام الأسبوع.. انخفض سعر خام برنت القياسي إلى أقل من 80 دولاراً للبرميل، بينما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط عند التسوية إلى ما دون 77 دولاراً للبرميل.

أما على الصعيد المحلي… تربعتْ ليبيا على المرتبة الأولى أفريقيًا من حيثُ احتياطات النفط الخام المؤكدة لعام 2024.

وبحسبِ منصة غلوبال فايرباور العالمية لتحليل البيانات، تصدرت ليبيا قائمة الدول الإفريقية من حيث احتياطات النفط المثبتة في عام 2024، إذ تمتلك نحو 50 مليار برميل من النفط الخام.

كما جاءت ليبيا في المركز التاسع عالميًا من حيثُ الاحتياكات المؤكدة، ففي بياناتٍ سابقة جرى تأكيد أن ليبيا تمتلك احتياطات نفطية بــ48 مليار برميل من النفط.

أما في المرتبة الثانية… فقد جاءت نيجيريا بإجمالي احتياطات تصل إلى 36.9 مليار برميل، تلتها الجزائر في المركز الثالث باحتياطات بلغت 12.2 مليار برميل، ثم أنغولا في المركز الرابع بحجم احتياطات يصل إلى 7.78 مليار برميل.

وذكرت المنصة العالمية أن حالة عدم الاستقرار السياسي والنزاعات حول تقاسم عائدات الطاقة تشكل عائقًا كبيرًا أمام تطوير صناعة النفط في ليبيا، مما يثير القلق بشأن مستقبل هذا القطاع الحيوي في البلاد، بحسب ما ذكرتهُ المنصة.

وتربعتْ ليبيا على المرتبة الأولى أفريقيا في العام 2023، كأكبر منتج للنفط، ووقف الإنتاج في حقل الشرارة أدى إلى تأثيرات ملحوظة على الأسواق العالمية نتيجة لهذا التوقف، بحسبِ محللي الأسواق.