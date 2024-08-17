المنفي تجاوز صلاحياته المحددة في اتفاق جنيف.

تحركات المنفي الأخيرة تخدم مصالح الدبيبة على حساب الوطن.

الصراع السياسي الداخلي يعمق الأزمة ويزيد من معاناة الشعب الليبي.

المستقبل السياسي لليبيا يتعرض للخطر مع استمرار الخلافات الداخلية.

منذ أن وصل محمد المنفي إلى سدة المجلس الرئاسي في ليبيا، كان هناك بصيص أمل بين الشعب الليبي في أن هذا الرجل، القادم من خارج دائرة النفوذ التقليدية، قد يكون الحل الذي طال انتظاره. ولكن، مع مرور الوقت، بدأت تظهر علامات استفهام حول توجهاته وتحركاته، التي يراها البعض بأنها انحراف عن المسار الوطني الذي كان يجب أن يسير فيه.

محمد المنفي، الذي كان يُنظر إليه في البداية كرجل توازنات، يجد نفسه اليوم في قلب عاصفة سياسية عاتية. من جهة، يبدو أنه قد دخل في تحالف غير معلن مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها وهو تحالف يثير الكثير من التساؤلات حول نوايا المنفي الحقيقية. هل هو تحالف من أجل المصلحة الوطنية؟ أم أنه مجرد تحالف مصلحي يخدم مصالح شخصية ضيقة؟

يرى البعض أن المنفي والدبيبة وجدا نفسيهما في وضع معقد، حيث يواجهان ضغوطًا من مختلف الأطراف المحلية والدولية. الدبيبة، الذي يواجه انتهاء شرعية حكومته وفقاً لاتفاق جنيف، يحتاج إلى دعم المنفي لاستمرار بقائه في السلطة. في المقابل، يبدو أن المنفي قد رأى في هذا التحالف فرصة لتعزيز موقعه السياسي، حتى لو كان ذلك على حساب الصلاحيات المحددة له بموجب الاتفاقات الدولية.

الشيباني: هل المنفي يضيع فرصة تاريخية؟

جاب الله الشيباني، عضو مجلس النواب، لم يتردد في التعبير عن رأيه في المنفي. كتب الشيباني في تدوينة على فيسبوك، “كانت للسيد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي ميزة لا يملكها الكثيرين ممن يتصدرون المشهد، وهي كونه أصبح أشبه بعصاة الميزان بقدرته على التنقل في كافة ربوع ليبيا ولقاء جميع الأطراف المتنازعة. لكن للأسف من أشار عليه أن يقفز في الظلام هو من أفقده أقوى سلاح كان لديه.”

الشيباني يعتقد أن المنفي كان بإمكانه أن يلعب دورًا محوريًا في تحقيق المصالحة الوطنية، ولكن انحيازه الواضح للدبيبة جعله يفقد هذا الدور. “المنفي كان عنده فرصة يكتب اسمه في التاريخ، لكن ضيعها للأسف. اللي كان ينظر له كأمل اليوم يشوفوا فيه مجرد بيدق في يد الدبيبة”، يقول الشيباني بأسى.

آراء الجمهور: هل المنفي يعمل لصالح ليبيا؟

قراء “أخبار ليبيا 24”تفاعلوا بشكل كبير مع استطلاع الرأي الذي طرحه الموقع، والذي سأل “هل تجاوز الرئاسي الصلاحيات التي مُنحت له في جنيف؟”. جاءت الردود متنوعة، ولكن الغالبية كانت ترى أن المنفي قد تجاوز بالفعل تلك الصلاحيات، وأن تحركاته الأخيرة لا تخدم سوى مصالح الدبيبة.

يقول علي من طرابلس: “المنفي ما يديرش في صالح البلاد، كل خطوة يخطيها كأنها مدروسة لتخدم مصالح الدبيبة فقط. شفناه كيف يحاول يتدخل في موضوع المصرف المركزي، اللي من المفترض ما يكونش من صلاحياته”. وأضافت أمينة من بنغازي: “المنفي ضيع الأمل اللي كان عندنا فيه، كنا نظنوا أنه بيكون الحل، لكن طلع العكس، صاير يخدم في أجندة مشبوهة.”

المحلل السياسي أحمد أبو عرقوب يعتقد أن المنفي أصبح جزءًا من لعبة سياسية معقدة، حيث يسعى لاستخدام نفوذه في إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير. يقول أبو عرقوب: “المنفي دخل على خط الأزمة بكل ثقله في محاولة لإقالة الكبير، اللي يسعى بدوره للإطاحة بحكومة الدبيبة منتهية الولاية. مصير المجلس الرئاسي مرتبط بحكومة الدبيبة، ولا يمكن فصل ما يجري من أحداث عن نتائج انتخابات مجلس الدولة.”

أبو عرقوب يوضح أن المنفي يلعب على حبلين: من جهة، يحاول تقديم نفسه كقائد أعلى للقوات المسلحة وفقًا للاتفاق السياسي، ومن جهة أخرى، يستخدم هذه الصلاحيات لتثبيت حكم الدبيبة وضمان استمراريته. “المجلس الرئاسي اليوم أصبح أداة في يد الدبيبة، واللي يدفع الثمن في النهاية هو الشعب الليبي”، يضيف أبو عرقوب.

بينما يرى الكثيرون أن المنفي قد فقد طريقه، هناك من يعتقد أن الوضع ليس ميؤوسًا منه. يقول إبراهيم من مصراتة: “المنفي ممكن يصلح خطأه لو يبعد عن الدبيبة ويركز على المصالحة الوطنية. الليبيين تعبوا من الصراعات وكل ما يحتاجوه اليوم هو قائد يلم شملهم.” وفي نفس السياق، تضيف فاطمة من زليتن: “المنفي لو يبي يخدم بلاده، عليه يتخلى عن التحالفات المشبوهة ويرجع لرؤية ليبيا موحدة. اللي صار في المجلس الرئاسي كارثة، بس ما زال الوقت لتعديل المسار.”

المنفي والتحالفات الدولية: بين المطرقة والسندان

من الصعب فصل ما يحدث في ليبيا عن التدخلات الدولية، فالقوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا لها دور كبير في تحديد مسار الأحداث في البلاد. المنفي، الذي كان من المفترض أن يكون مستقلاً ويعمل لصالح ليبيا فقط، يجد نفسه اليوم في موقف صعب حيث يتعين عليه التعامل مع هذه القوى الكبرى.

التحالف مع تركيا على وجه الخصوص أثار الكثير من الجدل، حيث يرى البعض أن المنفي يستخدم هذا التحالف لضمان دعمه في مواجهة خصومه المحليين. ولكن في المقابل، هناك من يرى أن هذا التحالف قد يزيد من تعقيد الوضع الداخلي ويجعل ليبيا رهينة لأجندات خارجية.

مشيرب يسخر من المنفي

عبد الرازق مشيرب، خطيب مسجد بطرابلس، تناول موضوع المنفي بشكل ساخر. قال مشيرب: “وجود المنفي في الساحة السياسية اليوم زي وجود الباذنجان عالكسكسي، ما لهش طعم ولا فايدة”. هذه العبارة أثارت الضحك، ولكنها تعكس إحباطًا عميقًا بين الليبيين من دور المجلس الرئاسي تحت قيادة المنفي.

أراء الجمهور: هل هناك أمل في تغيير الوضع؟

المواطنون الليبيون يشعرون بالإحباط من الأداء الحالي للمجلس الرئاسي، ولكن هناك من يعتقد أن الأمل لم ينته بعد. يقول سالم من البيضاء: “الوضع اليوم صعب، لكن ما زال عندي أمل أن الأمور تتغير. المنفي عنده فرصة يثبت نفسه، بس لازم يبعد عن اللعب في السياسة ويبدأ يخدم بلاده بجدية.”

في المقابل، يرى حسين من طرابلس أن “المنفي انتهى سياسياً، وما عندناش أي أمل في أنه يغير موقفه. اللي شفناه منه لحد الآن هو مجرد تحالفات تخدم مصالحه الخاصة. الشعب الليبي محتاج قيادة جديدة تقدر تفهم الوضع الحقيقي وتخدم البلاد بصدق.”

هل يفقد المنفي صفته كقائد أعلى للجيش الليبي؟

من بين القضايا الأكثر جدلاً في الساحة السياسية الليبية اليوم، هي مسألة نزع صفة القائد الأعلى للجيش الليبي من المجلس الرئاسي. وفقًا للتعديل الدستوري والاتفاق السياسي، المجلس الرئاسي يمتلك هذه الصلاحية، ولكن مع تصاعد الصراعات الداخلية، بدأ الحديث عن إمكانية نزع هذه الصفة من المنفي.

هذا الأمر يثير قلق الكثيرين، حيث يعتبرون أن نزع هذه الصلاحية قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى والانقسام. يقول أبو بكر من بني وليد: “لو تم نزع صفة القائد الأعلى من المجلس الرئاسي، معناها أننا داخلين في مرحلة جديدة من الصراع والفوضى. المنفي لازم يفهم أن الحفاظ على وحدة الجيش هو الأساس لتحقيق الاستقرار في ليبيا.”

آراء الجمهور: هل فقد المجلس الرئاسي شرعيته؟

في ظل هذه الصراعات والتحديات، بدأ يتزايد الحديث عن شرعية المجلس الرئاسي، خاصة في ظل استمرار الخلافات وعدم القدرة على تحقيق أي تقدم ملموس على صعيد المصالحة الوطنية. تقول سارة من سبها: “المجلس الرئاسي اليوم أصبح عاجز عن أداء دوره، وفقد الشرعية اللي كانت عنده. الناس تشوف في المنفي اليوم كشخص بعيد عن واقعهم، وما يقدمش أي حلول حقيقية للمشاكل اللي نعيشوها يومياً.”

عبد الله من غريان يضيف: “المجلس الرئاسي كان عنده فرصة كبيرة، لكن للأسف ضيعها بتحالفاته المشبوهة. المنفي لازم يرجع للمسار الصحيح أو ينسحب من المشهد بالكامل.”

الخاتمة: ليبيا بين الأمل والإحباط

محمد المنفي، الذي كان يُنظر إليه كرمز للأمل في بداية توليه المنصب، أصبح اليوم في موقف صعب حيث يواجه انتقادات من مختلف الأطراف السياسية والشعبية. بين تحالفات مشبوهة وصلاحيات تتجاوز الاتفاقات الدولية، يجد المنفي نفسه محاصرًا في دائرة من الاتهامات والشكوك.

الشارع الليبي، الذي كان يتطلع إلى قيادة موحدة وقوية، يشعر اليوم بالإحباط من أداء المجلس الرئاسي. ولكن رغم هذا الإحباط، يظل الأمل قائماً في أن يتمكن المنفي من إعادة النظر في سياساته والعمل على تحقيق مصلحة الوطن.

في نهاية المطاف، يبقى السؤال الأهم: هل يستطيع محمد المنفي تغيير مساره والعمل بصدق من أجل ليبيا؟ أم أن الوضع سيستمر في التدهور، مما سيؤدي إلى مزيد من الفوضى والانقسام؟ الأيام القادمة ستكشف لنا الإجابة.