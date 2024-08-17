الأمم المتحدة تقدم مساعدات غذائية عاجلة لمتضرري الفيضانات في الكفرة

قدّمتْ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 500 حصة غذائية إلى مدينة الكفرة، التي تعرضت لفيضانات مدمرة نتيجة الأمطار الغزيرة، وذلك في إطار جهود الإغاثة لمساعدة المجتمعات المتضررة، وخاصة تلك التي تضم أعدادًا كبيرة من اللاجئين.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة أنّ هذه المساعدات تمثل استجابة فورية للفيضانات غير المتوقعة التي اجتاحت المنطقة، مشيرة إلى التعاون المثمر مع برنامج الأغذية العالمي وهيئة الإغاثة الليبية.

وفي سياق متصل، أعرب مدير برنامج الأغذية العالمي في ليبيا، طارق القنديل، عن «تقديره للدعم الذي تقدمه السلطات المحلية، مما ساهم في تسريع عملية تقديم المساعداتْ، مؤكدًا التزام البرنامج بتعزيز استجابته لدعم اللاجئين السودانيين والمجتمعات المستضيفة الضعيفة» بحسب البيان.

ووفقًا للبيانات الرسمية، يستهدف البرنامج مساعدة حوالي 110 آلاف لاجئ في جميع أنحاء البلاد.

من جهتها… كشفتْ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن وصول ما يزيد عن 195 ألف لاجئ سوداني إلى ليبيا منذ أبريل العام الماضي.

وأوضحتْ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بياناتٍ أن أكثر من 40 ألف لاجئ سوداني تقدموا بإجراءات اللجوء في ليبيا، جرى تسجيل 20 ألفًا منهم رسميًا لدى ليبيا.

كما أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تقديمها ما يزيد عن 6 آلاف حزمة من المساعدات الإنسانية والغذائية لأكثر من 1400 أسرة سودانية لاجئة، موضحةً أن تركيزها وأولويتها لصالح النساء والأطفال و غير المصحوبين بذويهم وكبار السن، لافتةً إلى تواصلها المستمر مع اللاجئين لتحديد احتياجاتهم ومتطلباتهم.

بدورها… قدّرت الهيئة الطبية الدولية عدد اللاجئين السودانيين في مدينة الكفرة بـ45 ألف لاجئ، محذرة من وقوع كارثة إنسانية في حال عدم تقديم المساعدات والاحتياجات للاجئين بشكل عاجل وفوري.