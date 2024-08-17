الأرصاد: سحب رعدية وأمطار غزيرة على مناطق الجنوب الغربي

من المتوقعِ أن تستمر حالة السحب الرعدية الممطرة على مناطق الجنوب الغربي مع فرصة لسقوط أمطار جيدة، بينما يبقى الطقس دون تغيير على باقي المناطق، بحسب الأرصاد الجوية.

مناطق «رأس اجدير حتى سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة»

توقعت الأرصاد أن تبقى حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين ستتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (31–36)مْ على المناطق الساحلية مع رطوبة نسبية عالية، وما بين (37–41)مْ على الدواخل وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على بعض المناطق، بحسب الأرصاد.

مناطق «الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد»

من المتوقع أن تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً على الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على أقصى الساحل الشرقي، في حين ستتراوح درجات الحرارة القصوى على أغلب المناطق مابين(31-35)مْ، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

مناطق «الجفرة، سبها، غـات، غدامس، الحمادة»

ستتكاثر السحب الرعدية من حين لآخر على (المناطق الحدودية- مرزق- القطرون-أوباري وغات- الشاطئ وسبها -الجفرة) مع سقوط أمطار جيدة على بعض هذه المناطق مما قد تسبب في جريان الأودية المحلية، والرياح ستكون متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى ستتراوح مابين (37–42)مْ وتسجل ارتفاع تدريجي اليومين القادمين، وفق الأرصاد.

مناطق «الواحات، السرير، تازربو، الكفرة»

توقعت الأرصاد أن تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب على جالو، والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، على أن تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (39–41)مْ، بحسب الأرصاد.