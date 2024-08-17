استقرار أسعار العملات في السوق المحلي
أسعار العملات
استقر سعر صرف الدولار أمام الدينار عند 7.07 دينار، في السوق الموازية في المقابل، سجل اليورو 7.62 دينار، بينما بلغ سعر الجنيه الاسترليني 8.75 دينار.
أما الليرة التركية فاستقرت عند 0.20 دينار، والدينار التونسي سجل 2.15 دينار.
الدولار في السوق الرسمية
وفي تعاملات السوق الرسمية… سجل الدولار انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى 4.80 دينار بدوره سجل الجنيه الإسترليني 6.10 دينار، بينما استقر سعر صرف اليورو عند 5.25 دينار، وفقًا لما أوردته نشرة مصرف ليبيا المركزي.
كما أن زيادة الطلب على الدولار الأمريكي لأغراض التجارة والاستيراد، في ظل عدم كفاية العرض من الدينار لتلبية هذا الطلب، كان له تأثير كبير. علاوة على ذلك، تراجع الاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية ساهم في ضعف قيمة الدينار، في ظل العوامل الخارجية مثل التغيرات في أسعار النفط، الذي يعد المصدر الرئيسي للإيرادات في ليبيا، بحسبِ محللين اقتصاديين.