أمطار غزيرة تضرب غات وتهدد الأحياء السكنية

الأمطار الغزيرة أثرت على البلديات الأربعة، وتسببت في تجمع المياه داخل الأحياء السكنية.

وصلت السيول من جبال تاسيلي وهي متوسطة القوة حتى الآن.

الطريق الرابط بين أوباري وغات يشهد تجمعات مائية كبيرة.

الأوضاع تحت السيطرة لكن الحذر واجب مع استمرار السيول.

شهدت منطقة غات والمناطق المجاورة لها أمطارًا غزيرة يوم أمس، أدت إلى تجمعات مائية كبيرة داخل الأحياء السكنية في البلديات الأربعة: العوينات، غات، تهالة، والبركت. وتسببت هذه الأمطار في اضطراب الحياة اليومية، حيث انقطعت الكهرباء عن أجزاء من المدينة، وتضررت الطرق بسبب تجمع المياه.

تجمع المياه في البلديات الأربعة يعزل الأحياء السكنية

وأفاد حسن عثمان عيسى، المتحدث الرسمي لغرفة الطوارئ في غات، أن السيول القادمة من جبال تاسيلي الواقعة غرب المدينة، وصلت إلى مناطق الفيوت، وهي حتى الآن متوسطة القوة، إلا أن هناك مخاوف من تفاقم الوضع مع استمرار هطول الأمطار.

وأوضح عيسى أن تهالة شهدت ارتفاعًا في منسوب المياه مساء أمس، مما زاد من القلق حول تأثير السيول المتدفقة على المناطق السكنية. كما شهد الطريق الرابط بين أوباري وغات هطولًا غزيرًا للأمطار، مما أدى إلى تجمع المياه على الطريق، وجاري الآن تقييم الأضرار الناجمة.

“أمطار غزيرة وسيول متدفقة تضرب غات، مع استعدادات مكثفة من القوات المسلحة والهلال الأحمر. الأوضاع تحت السيطرة لكن الحذر واجب مع استمرار السيول.”

الطريق الرابط بين أوباري وغات يتعرض لأضرار جسيمة بسبب الأمطار

في مواجهة هذه الظروف الصعبة، بدأت القوات المسلحة ومديرية أمن غات، بالتعاون مع الهلال الأحمر وجهاز السلامة المدنية، في تسيير دوريات في المناطق المتضررة وعلى مجرى الأودية، تحسبًا لأي طارئ قد ينجم عن تدفق السيول.

وأشار عيسى إلى أنه “رغم الأمطار الغزيرة وتجمع المياه، إلا أن الأوضاع لا تزال مطمئنة حتى الآن، في انتظار السيول القادمة من جنوب غات من أعالي جبال تاسيلي”. ومع ذلك، حذر من ضرورة اتباع تعليمات الجهات المسؤولة للحفاظ على سلامة الجميع.

انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من غات إثر السيول المتدفقة

كما لم يُسجل حتى الآن أي ضحايا جراء السيول وموجة الأمطار، ولكن هناك مساعٍ لإصلاح كابل الألياف البصرية المتضرر، ومحاولات جارية لربط اتصالات ليبيانا بالقمر الصناعي، لضمان استمرار التواصل في ظل الظروف الجوية الصعبة.

القوات المسلحة ومديرية أمن غات في حالة تأهب لمواجهة الطوارئ

وصلت إلى غات عدد من الفرق والجهات المعنية لتقديم المساعدة، بما في ذلك الدعم المركزي من المنطقة الجنوبية، ومديرية أمن أوباري، وجهاز الطب الميداني، وجهاز الإسعاف والطوارئ من أوباري وسبها، بالإضافة إلى مديريات أمن سبها والشاطئ، والشركة العامة للمياه في المنطقة الجنوبية.

وفي الختام، أكدت الجهات المسؤولة على ضرورة الحذر والالتزام بتعليماتها، لضمان سلامة المواطنين في هذه الظروف الجوية القاسية، حيث تواصل الجهات المختصة متابعة الوضع وتقديم الدعم اللازم للأهالي.