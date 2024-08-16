نائب رئيس مجلس شيوخ الطوارق: استقرار مؤقت في الجنوب الغربي بعد السيول والحاجة ماسة للدعم

استقرار مؤقت في الجنوب بعد السيول الغزيرة.

نزوح عائلات من أحياء غات نتيجة الأمطار والسيول.

الحكومة والقوات المسلحة توفر الدعم العاجل للنازحين.

تحذيرات من تكرار الكارثة السابقة ومطالبات بتحسين البنية التحتية.

استقرار مؤقت بعد السيول

أكد نائب رئيس مجلس شيوخ الطوارق في ليبيا، العميد أغلس محمد أحمد، أن الوضع في مناطق الجنوب الغربي مثل غات، تهالا، العوينات، والبركت قد استقر حالياً بعد السيول والأمطار الغزيرة، وذلك نتيجة لتحسن الأحوال الجوية.

مخاوف بسبب انقطاع الاتصالات والكهرباء

وأوضح العميد أغلس أن “الوضع أمس شهد مخاوف كبيرة بسبب انقطاع الاتصالات والتيار الكهربائي، نتيجة لحجم الأمطار والسيول التي اقتحمت الأحياء السكنية لأول مرة منذ فترة طويلة، مع خشية ارتفاع مستويات السيل إلى منسوبات أعلى، ولكنها بدأت مؤخراً في الانحصار”.

نزوح العائلات واحتياجاتهم الأساسية

وأضاف أن “السيل لم يسفر عن وفيات أو إصابات، لكنه أجبر عدداً من العائلات على النزوح، خاصة من أحياء مثل الخمسين والشركة الصينية وغيرها. هذه العائلات لديها العديد من الاحتياجات الأساسية، مثل الطعام نتيجة لهذا النزوح”.

إجراءات الحكومة والقوات المسلحة

وأشار نائب رئيس مجلس شيوخ الطوارق إلى أن “الحكومة الليبية والمجالس البلدية، وخاصة المجلس البلدي تهالا، قد اتخذت عدة إجراءات لمتابعة الأوضاع، وتأمين وصول النازحين والخدمات المطلوبة، وإجراءات تصريف المياه. كما عملت القوات المسلحة العربية الليبية، وخاصة اللواء طارق بن زياد المعزز، على توفير الاحتياجات للعائلات النازحة”.

استقرار مؤقت في الجنوب بعد السيول الغزيرة. نزوح عائلات في غات وسط تدخل الحكومة الليبية والجيش. تحذيرات من تكرار كارثة 2019 ومطالبات بتحسين البنية التحتية.

الحاجة إلى دعم عاجل

وأعرب عن تمنياته بتوفير الرعاية اللازمة لهذه العائلات النازحة، سواء من حيث الخيام أو الطعام أو المياه الصالحة للشرب، حتى يتم استقرار الوضع بشكل كامل وعودتهم إلى منازلهم.

تحذير من تكرار الكارثة

وشدد العميد أغلس على أن “الجنوب الليبي يحتاج إلى دعم كبير للتعامل مع آثار هذه الكارثة، خاصة في البلديات الأربع التي تعاني من وضع هش وتحتاج إلى بنية تحتية حقيقية، نظراً لأن معظمها يقع في وادي وغير مستعدة بشكل كبير لمواجهة مثل هذه السيول”.

تحذير من تكرار سيول 2019

واختتم بتحذيره من “احتمالية تكرار السيول التي ضربت المنطقة في عام 2019، والتي أودت بحياة عدد من السكان وأوقعت إصابات. هذه مخاوف يرددها سكان المنطقة، خاصة وأنه لم يتم اتخاذ إجراءات فعلية بعد الكارثة السابقة، كما لم يتم التعامل بجدية مع الدراسة التي وضعت لتحويل الوادي بعيداً عن المناطق السكنية وتنظيف مجراه”، مطالباً “بوجود التغطية المالية الكافية لتنفيذ مثل هذه المقترحات والدراسات”.