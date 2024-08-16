لجنة الإنقاذ الدولية تحذر من وصول أعداد اللاجئين السودانيين في ليبيا إلى 149 ألفاً

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أكدت الكثير من التقارير الدولية عن تأزم وضع اللاجئين السودانيين في الكفرة مع ازدياد أعدادهم اليومية التي تقدر بآلاف، وسط تحديات كبيرة تواجها البلدية على جميع الأصعدة آخرها أزمة السيول وهطول الأمطار بشكل غزير.

آلاف اللاجئين السودانيين بالكفرة

وفي تقرير جديد للجنة الإنقاذ الدولية أشارت فيه إلى أن الأزمة الإنسانية في الكفرة مع تدفق آلاف من اللاجئين باحتياجات عاجلة للإغاثة، عملت على إرهاق موارد المدينة غير المهيأة لاستقبال اللاجئين والتي لا يوجد بها مقرات رسمية للهجرة.

وأضاف التقرير، وصل أكثر من 96 ألف سوداني إلى ليبيا منذ بدء الحرب بالسودان في أبريل 2023،وحذرت لجنة الإنقاذ الدولية من الاحتياجات الإنسانية العاجلة والمتصاعدة لهؤلاء الوافدين بعد عبورهم الصحراء الكبرى في ظروف إنسانية صعبة، مما تسببت في وفاة عدد منهم في رحلة العبور عبر الصحراء الكبرى.

تتوقع الأمم المتحدة أن يرتفع عدد السودانيين في البلاد إلى 149 ألفاً بحلول نهاية العام 2024، الأمر الذي دعا عميد بلدية الكفرة في العديد من التصريحات الصحفية يحذر من خطر هذه الأعداد وتكدسها بالكفرة إذ تقدر أعدادهم بأكثر من أعداد أهالي البلدية.

أكدت لجنة مراجعة المجاعة عن وجود ظروف مجاعة في شمال دارفور بينما يعاني مئات الآلاف في مختلف أنحاء البلاد من مستويات أزمة من انعدام الأمن الغذائي. كما أن الظروف المتدهورة في مخيمات السودانيين في تشاد، تدفع المزيد من الأشخاص للتوجه إلى ليبيا.

ودعت اللجنة الدولية للإنقاذ المجتمع الدولي إلى “تقديم مساعدات فورية ومتزايدة لتلبية الاحتياجات العاجلة لهذه الفئات السكانية الضعيفة، وبدون مساعدة سريعة وشاملة، بما في ذلك التمويل الإضافي لتمكين الاستجابة الفعالة، ستستمر الظروف المعيشية للاجئين السودانيين في ليبيا في التدهور، ما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلا”.