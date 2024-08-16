قزيط: على تكالة قبول نتائج الانتخابات ولا يكون في الجانب الخطأ من التاريخ

أخبار ليبيا 24

دعا عضو المجلس الأعلى للدولة أبو القاسم قزيط الرئيس السابق للمجلس محمد تكالة بقبول نتائج الانتخابات وبأن لا يكون في الجانب الخطأ من التاريخ، وأن يبتعد عن العروض الهزلية التي لا تليق برجال دولة يتنافسون على رأس مؤسسة تشريعية ورقابية.

المطالبة بكسر الجمود السياسي والقبول بالنتائج

وقال قزيط في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الجمعة، أن التوترات التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس في الوقت الحالي، كان تكالة صاعق تفجيرها، برفض نتيجة الانتخابات التي شهدها الجميع، والتي كانت واضحة وضوح الشمس.

وطالب قزيط، الحفاظ على العاصمة وكافة المدن الليبية، وإبعاد شبح الحرب وقبول نتائج الانتخابات، خصوصاً أن الجميع يعمل على الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ويحاولون حلحلة كافة العراقيل وكسر الجمود السياسي، والتواصل مع جميع الأطراف لحل الأزمة الليبية.

وفي تصريحاته الأخيرة دافع خالد المشري باستماته عن حقه برئاسة المجلس، وقبول نتائج الانتخابات، وقال إن ““لو طلبنا من أي طفل استخراج الورقة المميزة لأخرج الورقة التي كُتب عليها من الخلف” يقصد عن الورقة التي كتب على ظهرها اسم “تكالة” وتم استبعادها عند فرز الأصوات.

وطالب المشري باللجوء إلى المحكمة للفصل في نتيجة الانتخاب “وافقت على اللجوء للمحكمة رغم أنني صاحب حق ورئيس مجلس الدولة حتى لا ينقسم المجلس”.

وأضاف المشري “لخلاف بين القانونيين حتى من خارج المجلس لم يكن حول هل هي مميزة أم لا، لأن هذا ثابت، ولكن هل هذا التمييز يلغي الورقة أم لا يلغيها؟” إلا أنه بحسب القوانين واللوائح الداخلية للمجلس فإن وجود إل علامة تمييزه على أي ورقة اقتراع تلغيها بشكل قاطع.