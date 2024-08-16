عثمان: كل الصور المتداولة عن غات غير صحيحة وترجع لسيول 2019

أخبار ليبيا 24

قال حسن عثمان المتحدث باسم غرفة الطوارئ إن الأوضاع جيدة في غات والبركت ولا وجود لأي سيول خطيرة، والسيل الواصل للوداي الواقع جنوب البركت بسيط ويسير في مجراه الطبيعي، وكل الصور المتداولة حاليا للسيول داخل غات تعود للسيول التي اجتاحت المدينة في يونيو 2019م.

عدم تسجيل وفيات بسبب السيول

وأوضح عثمان في تصريح لأخبار ليبيا24، اليوم الجمعة، أن تهالا تعتبر الأكثر تضرر والأحياء الواقعة شرق تهالا غمرتها المياه بشكل كبير، والميتة تنحسر الان، وبدأت في التراجع، لكن يجب الحذر مع توقعات سقوط أمطار مساء اليوم.

وأضاف عثمان، أن بلدية تهالا لم تسجل أي وفيات حتى الان، والطريق الرابط بين العوينات وأوباري به بعض الأضرار، وليست بالكبيرة وهناك مساعي لإصلاح الأضرار، ولا ننصح بإستعمال الطريق خلال اليوم أو الغد.

وأشار عثمان إلى أن فرق الصيانة الخاصة بشركة الإتصالات اتجهت بالفعل لموقع الخلل الذي تسبب في قطع الإتصالات عن البلديات الأربعة والذي يبعد عن بلدية العوينات بمسافة 45 كم.

هذا وقد أصدر عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، تعليمات عاجلة بإرسال فرق عمل ميدانية لتقييم الأضرار في شبكات الاتصالات المتضررة جراء السيول في مناطق الجنوب الغربي والعمل على صيانتها.

في حين وجه عثمان عبدالجليل وزير الصحة بالحكومة الليبية، مديرو المستشفيات في الجنوب الغربي برفع حالة الطوارئ القصوى، وشدد عبدالجليل على ضرورة تفعيل غرف الطوارئ بكامل طاقتها في جميع المرافق الصحية بالجنوب الغربي، وضمان جاهزيتها القصوى.