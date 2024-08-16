عثمان: الأوضاع في تهالا سيئة جداً بسبب السيول

أخبار ليبيا 24

قال حسن عثمان الناطق الرسمي باسم غرفة عمليات الطوارئ غات لأخبار ليبيا 24، أن الأوضاع في بلدية غات والبركت والعوينات مستقراً، أما بالنسبة إلى تهالا فإن الأمطار الغزيرة تسببت في سيول دخلت إلى البيوت، الأوضاع في تهالا سيئة جدا.

استقرار الوضع مع مخاوف من غزارة الأمطار

وأضاف عثمان السيول كانت قادمة من الجهة الجهة الشرقية للمدينة من جبال أكاكوس المتاخمة و أغرقت الأحياء السكنية، وانقطعت الكهرباء والاتصالات على كافة المنطقة.

ونابع عن الاحتياجات العاجلة لبلديات الجنوب الغربي التي تقاسي حالة إنسانية صعبة وتواجه الموت، “الاحتياجات العاجلة تتمثل في عودة الاتصالات، لتسهيل عملية التواصل بين فرق الإنقاذ العاملة هناك، وعودة الكهرباء بشكل عاجل، بالإضافة إلى صيانة الطرقات المتضررة من السيول لاسيما أن الطريق الرئيسي بين غات وأوباري تضرر وهو يعتبر شريان الحياة الرابط بين البلديات الأربعة مع المدن الأخرى”.

وجهنا نداء استغاثة لإنقاذ بلدية تهالا، لكي تتم الاستجابة بشكل عاجل، والاستعداد داخل بلديات غات والعوينات والبركت، خاصة أنه من المتوقع أن تكون أمطار يوم الجمعة غزيرة على هذه البلديات، لمواجهة أي طارئ”.

وقال الصحفي مصطفى خليفة عبر صفحته على فيسبوك صباح اليوم الجمعة، إن الأوضاع في غات والبركت وإيسين وفيوت مستقرة، وأن الأمطار الغزيرة تسببت في جريان بسيط للسيول في بلدية إيسين والبركت، دون تسجيل أضرار مادية أو بشرية.

وتابع، أن الوضع في بلدية تهالا أصبح تحت السيطرة، مشيرا إلى أن السيول غمرت عدد من الأحياء بالمدينة مثل حي الخمسين والغلابة والقروض، وقامت مديرية أمن غات والدعم المركزي واللواء طارق بن زياد واللواء 128، بإجلاء العائلات من المنازل، ونقلهم إلى خيم للمبيت بها، مؤكدا على حاجة الأهالي لكافة الدعم اللازم.

وأكد خليفة، “لم نشهد أي حالات وفاة، 3 حالات صعق كهربائي في البركت وحالة لدغ عقرب في تهالا تم تحويلها إلى لمستشفى غات، وحالة حرجة من تهالا تم تحويلها لمستشفى المدينة”.

و نوه خليفة إلى أن الأمطار ستكون غزيرة اليوم الجمعة على مدينة غات، وعلى كافة السلطات الاستعداد والتدخل.