عبدالجليل يوجه برفع حالة التأهب القصوى للمستشفيات بالجنوب الغربي

أخبار ليبيا 24

استجابة للأوضاع الإنسانية الطارئة في مدن الجنوب الليبي، والتي اجتاحتها سيول جارفة، تضررت على أثرها البيوت والممتلكات، وجه عثمان عبدالجليل وزير الصحة بالحكومة الليبية، مديرو المستشفيات في الجنوب الغربي برفع حالة الطوارئ القصوى.

رفع حالة التأهب القصوى

وبحسب بيان الحكومة الليبية، وجه عبدالجليل تعليماته للتأهب لكافة العناصر الطبية والطبية المساعدة وتكثيف التنسيق بينها، وبين ديوان وزارة الصحة في المنطقة الجنوبية.

كما شدد عبدالجليل على ضرورة تفعيل غرف الطوارئ بكامل طاقتها في جميع المرافق الصحية بالجنوب الغربي، وضمان جاهزيتها القصوى.

وأشار البيان تأتي هذه التعليمات بالتنسيق مع غرفة الطوارئ التابعة للوزارة وإدارة الشؤون الطلبة، وإدارة الصيدلية، وجهاز الإسعاف والطوارئ، وإدارة الرعاية الصحية، لتوحيد الجهود وتقديم الدعم اللازم للمناطق المتضررة بحسب ما جاء في قرار التعميم.

وعلى مستوى حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، وجه بدر الدين التومي وزير الحكم المحلي بتشكيل لجنة فرعية للطوارئ والاستجابة السريعة برئاسة عميد المجلس البلدي العوينات، وعضوية عمداء المجالس البلدية غات وبركت وتهالة.

ونص القرار رقم 3403 على أن تتولى اللجنة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات هطول الأمطار وجريان السيول بالمنطقة بما يضمن حماية وسلامة الأهالي والممتلكات بالبلديات الواقعة تحت تأثير هطول الأمطار الغزيرة.

هذا وقد أعلن المجلس البلدي تهالة، بأن المدينة “منكوبة” جراء السيول الجارفة التي غمرت المدينة بالكامل، وأغرقت البيوت والممتلكات، وانقطع التواصل مع المدينة والمدن المجاورة لها، كما أكدت غرفة الطوارئ غات أن البلدية تترقب وصول سيول قادمة من منطقة تاسيلي، إلا أن الأوضاع مستقرة في غات.