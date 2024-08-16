طرد الدبلوماسيين المصريين.. بين بالونة اختبار وفقدان البوصلة

طرد الدبلوماسيين المصريين ؟ يمكن باش تورّي إنها تقدر تاخذ قرارات قوية

ما أعتقدش إن الحكومة تقدر تدير هالقرار، مصر كبيرة والحكومة مش حتهدر بها هكي

مش حيقدرو يديرو حاجة تزعزع هالتوازن بين مصر وتركيا



الحكومة تتخبط ومش عارفة وين ماشية.

في خطوة جديدة أثارت جدلًا واسعًا، قامت أخبار ليبيا 24 بإجراء استطلاع رأي لجمهورها حول صحة الأنباء التي تشير إلى قيام حكومة الدبيبة بتوجيه خطاب للبعثة الدبلوماسية المصرية بطرد فردين من أفرادها ونشر أسمائهم وأرقام جوازات سفرهم. هذه الأخبار، التي لم تؤكد رسميًا، جاءت في وقت حساس تمر به العلاقات بين ليبيا ومصر، مما دفع العديد من الليبيين إلى التعبير عن آرائهم وتوجهاتهم حول هذا الموضوع.

قرار حقيقي أم مجرد بالونة اختبار؟

جاءت نتائج الاستطلاع لتكشف عن حالة من الانقسام بين الجمهور الليبي. فبينما يرى جزء من المشاركين أن الحكومة بالفعل قد أقدمت على هذه الخطوة الجريئة، يعتبر آخرون أن هذه الأنباء لا تعدو كونها مجرد “بالونة اختبار” تهدف إلى قياس ردود الفعل الداخلية والخارجية دون أن تكون مبنية على قرار فعلي. هذا التباين في الآراء يعكس حالة من عدم الثقة في قدرة الحكومة على اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة، خاصة في ظل التوازنات السياسية الدقيقة التي تحكم العلاقات الليبية المصرية.

يرى المؤيدون لصحة الأنباء أن حكومة الدبيبة قد تكون بالفعل اتخذت هذا القرار، معتبرين أن هذه الخطوة تأتي كجزء من محاولاتها لتعزيز موقفها الداخلي وإظهار قدرتها على التصدي للتدخلات الخارجية. هؤلاء المشاركون في الاستطلاع يرون أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إعادة ترتيب الأوراق في الساحة السياسية الليبية، ربما لاستمالة بعض التيارات الداخلية أو لتوجيه رسائل معينة إلى الخارج.

أحد المشاركين قال: “أنا متأكد الحكومة فعلاً دارت هكي، يمكن باش تورّي إنها تقدر تاخذ قرارات قوية.”

“استطلاع رأي حول طرد حكومة الدبيبة لدبلوماسيين مصريين يكشف حالة من الشك والتخبط السياسي، بين مؤيد لصحة القرار ومشكك فيه، مع تخوف من تبعاته الإقليمية.”

على الجانب الآخر، يرى المشككون في صحة القرار أن حكومة الدبيبة ليست في وضع يمكنها من اتخاذ مثل هذه الخطوة الجريئة. هؤلاء المشاركون يرون أن الحكومة تدرك جيدًا خطورة مواجهة مصر، البلد الذي يلعب دورًا محوريًا في التوازنات الإقليمية والدولية. واعتبروا أن هذه الأنباء قد تكون مجرد شائعة أو محاولة من بعض الأطراف لخلق حالة من الارتباك داخل الحكومة الليبية.

أحد المشاركين قال: “ما أعتقدش إن الحكومة تقدر تدير هالقرار، مصر كبيرة والحكومة مش حتهدر بها هكي.”

التصالح المصري التركي: هل يحد من جرأة الدبيبة؟

في سياق متصل، يشير بعض المشاركين في الاستطلاع إلى أن التصالح الأخير بين مصر وتركيا قد يلعب دورًا في تحجيم قدرة حكومة الدبيبة على اتخاذ قرارات مصيرية. فقد أشار البعض إلى أن العلاقات المتينة بين مصر وتركيا قد تحد من جرأة حكومة الدبيبة، وتجعلها مترددة في اتخاذ قرارات قد تؤدي إلى توتر هذه العلاقات. يرى هؤلاء أن الحكومة الليبية تجد نفسها محاصرة بين ضغوطات داخلية وخارجية تجعل من الصعب عليها اتخاذ خطوات جريئة دون النظر في العواقب.

أحد المعلقين قال: “العلاقات بين مصر وتركيا تخلي الحكومة متخاف من الخطوات الجريئة، مش حيقدرو يديرو حاجة تزعزع هالتوازن.”

بين الشك واليقين: أين تتجه بوصلة الحكومة؟

أظهرت نتائج الاستطلاع أيضًا أن شريحة من الجمهور ما زالت غير متأكدة من صحة الأنباء، ما يعكس حالة من الشك تجاه توجهات الحكومة وسياساتها. فبينما يرى البعض أن الحكومة قد فقدت بوصلتها وأصبحت تتخذ قرارات عشوائية دون حسابات دقيقة، يرى آخرون أن الحكومة تتعمد نشر هذه الأخبار لتشتيت الأنظار عن مشاكل داخلية أكثر أهمية.

أحد المشاركين لخص هذا الشعور بقوله: “أنا بصراحة مش متأكد، الحكومة تتخبط ومش عارفة وين ماشية.”

خاتمة: هل حكومة الدبيبة غريق يتشبث بقشة؟

استطلاع الرأي الذي أجرته أخبار ليبيا 24 يكشف بوضوح أن الجمهور الليبي يعيش حالة من الشكوك والتردد تجاه حكومة الدبيبة. فبينما يرى البعض أن الحكومة قد اتخذت هذا القرار كخطوة جريئة لإثبات نفسها في وجه الضغوط الخارجية، يرى آخرون أن الحكومة تتخبط في قراراتها، أشبه بالغريق الذي يتعلق بقشة في محاولة يائسة للنجاة.

يبقى السؤال المطروح: هل حكومة الدبيبة تدرك حقًا عواقب مثل هذه الخطوات، أم أنها تلعب بالنار في وقت يتطلب منها التركيز على الاستقرار الداخلي والخارجي؟ فقط الأيام القادمة ستكشف الحقيقة