سحب رعدية وأمطار غزيرة على مناطق الجنوب الغربي

أخبار ليبيا 24

لا تزال السحب الرعدية الممطرة في الجنوب الغربي، تخيم على طقس المنطقة مسببة في تساقط أمطار غزيرة، بحسب المركز الوطني للأرصاد.

في حين يبقى الطقس مستقرا في بقية المدن الليبية.

تفصيل لحالة الطقس بالمناطق

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة



تكون حالة السماء صافية إلى ظهور سحب متفرقة غدا، وحركة الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً فترة المساء على بعض مناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية مع رطوبة نسبية عالية، وبين 36 و41 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد



السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر، في حين تكون حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 31 و34 درجة مئوية، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة



تتكاثر السحب الرعدية بعد ظهر اليوم على المناطق الحدودية ومرزق والقطرون وأوباري وغات والشاطئ وسبها، مع سقوط أمطار جيدة على بعض هذه المناطق مما قد تسبب في جريان الأودية المحلية، عليه أخذ الحيطة والحذر وتكون حركة الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و42 درجة مئوية.

الواحات والسرير وتازربو والكفرة



تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و41 درجة مئوية.