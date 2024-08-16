تراجع سعر الدولار بشكل بسيط أمام الدينار في السوق الموازية

أخبار ليبيا 24

تراجع سعر الدولار بشكل بسيط في تعاملات السوق الموازية ليصل إلى مستوى 7.07 دينار، بعد أن كان في تعاملات سابقة 7.09 دينار.

وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية استقراره على الصعود عند 7.62 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني صعوده إلى 8.85 دينار، بحسب متداولين في السوق الموازية.

أسعار الذهب

سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 تراجعاً نسبياً إلى 406 دينار.

أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية

استقر سعر الدولار في السوق الموازية بحسب بيانات المصرف المركزي، بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7955 دينار، مسجلاً تراجعاً جديداً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2707 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1526 دينار، والدولار الكندي 3.4963 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1429 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف.

وعلى صعيد العملات العربية، بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2774 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3056 دينار، والدينار التونسي 1.5553 دينار، والدرهم المغربي 0.4891 دينار ليبي.

ويضاف لهذه الأسعار ضريبة النقد الأجنبي والتي تقدر نسبتها 27%.

ارتفاع الدولار في أعلى مستوياته في السوق العالمية

وعلى صعيد عالمي، ارتفع سعر الدولار في أعلى مستوى له منذ أسبوعين، أمام الين إذ أدت بيانات اقتصادية أمريكية قوية إلى تهدئة مخاوف دخول الاقتصاد في ركود اقتصادي.

وتلقى الدولار دفعة إضافية مقابل العملة اليابانية بفضل ارتفاع عائدات سندات الخزانة الخميس إذ قلص المتعاملون رهانات خفض مجلس الاحتياطي الأمريكي لأسعار الفائدة بمعدل كبير الشهر المقبل.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.12 بالمئة إلى 102.92، لكن ذلك أعقب ارتفاعا بنحو 0.41 بالمئة الليلة الماضية، وهو أكبر ارتفاع منذ 18 يوليو.