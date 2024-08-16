الدبيبة يوجه بالصيانة العاجلة لشبكة الاتصال بالجنوب الغربي

أخبار ليبيا 24

أصدر عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، تعليمات عاجلة بإرسال فرق عمل ميدانية لتقييم الأضرار في شبكات الاتصالات المتضررة جراء السيول في مناطق الجنوب الغربي والعمل على صيانتها.

إصلاح الأعطال بشبكة الاتصالات على وجه السرعة

وبحسب بيان صفحة حكومتنا على فيسبوك، وجه تعليماته إلى الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لتكليف شركتي «المدار» و«ليبيانا» بأعمال الصيانة العاجلة، لإعادة الاتصالات للمناطق المتضررة بالجنوب الغربي.

وتداولت الأخبار منذ صباح اليوم الجمعة صور للسيول في مدينة غات التي تنهمر عليها الآن الأمطار بشكل غزير، مع الخوف من السيول القادمة من جبال الجزائر، في ظل انقطاع التواصل مع المدينة وعدم معرفة الأوضاع على وجه الدقة.

وتعمل السلطات الحكومية كافة، بأجهزتها المختلفة على تدارك الموقف، وإخلاء السكان من البيوت حتى لا تجرفهم السيول التي ارتفعى مداها.

ووفقا للصحفي مصطفى خليفة عبر صفحته على فيسبوك صباح اليوم الجمعة، إن الأوضاع في غات والبركت وإيسين وفيوت مستقرة، وأن الأمطار الغزيرة تسببت في جريان بسيط للسيول في بلدية إيسين والبركت، دون تسجيل أضرار مادية أو بشرية.

إلا أنه حذر من تفاقم وخطورة الوضع في غات التي تشهد أمطاراً غزيرة، وأكد على أن الوضع في بلدية تهالا أصبح تحت السيطرة، مشيراً إلى أن السيول غمرت عدد من الأحياء بالمدينة مثل حي الخمسين والغلابة والقروض، وقامت مديرية أمن غات والدعم المركزي واللواء طارق بن زياد واللواء 128، بإجلاء العائلات من المنازل، ونقلهم إلى خيم للمبيت بها، مؤكدا على حاجة الأهالي لكافة الدعم اللازم.