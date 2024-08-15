عبدالجليل يوجه بنقل مرضى الكلى بالكفرة إلى بنغازي لتلقي العلاج

أخبار ليبيا 24

استجابة للكارثة الإنسانية التي تشهدها مدينة الكفرة خلال هذه الأيام، بسبب هطول الأمطار وجريان السيول، التي أدت لتعطل الحياة بالمدينة، وخروج عدد من المستشفيات عن الخدمة، وجه عثمان عبدالجليل وزير الصحة بالحكومة الليبية، بنقل مرضى الكلى بالكفرة إلى بنغازي البالغ عددهم 26 حالة لتلقي العلاج.

نقل الحالات المرضية إلى بنغازي

أمر عبدالجليل بنقل الحالات الحرجة والتي تحتاج إلى عناية فائقة لبنغازي أيضا، إضافة إلى تخصيص شحنة أدوية للكفرة تكفي 40 ألف حالة.

وخرج مستشفى الشهيد عطية الكاسح عن الخدمة خلال الأيام الماضية، بعد أن غمرت المياه الدور الأرضي وعرقلت حركة الكادر الطبي بالمستشفى، مما اضطرهم إلى نقل الحالات إلى المجمعات الصحية والعيادات الخاصة التي لم تتأثر بالأمطار.

إرسال قوافل إغاثة عاجلة

وبتوجيه من القيادة العامة للجيش الليبي، وإشراف الحكومة الليبية، وصلت للكفرة شحنات من الإغاثة الصحية والمستلزمات الشخصية، للاستجابة لهذا الطارئ، وفي بيان الحكومة، شدد أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية على ضرورة تعاون كافة الجهات، لسلامة المواطنين، ووجه الوزارات المعنية بمتابعة الوضع داخل المدينة ومساعدة المواطنين والمقيمين، للتغلب على هذه الظروف القاهرة، وتضمنت القوافل، إلى جانب الأدوية، توفير مولدات كهرباء ومضخات مياه وبعض المستلزمات الأخرى.

وتضاف هذه الأزمة البيئية إلى أزمة تدفق اللاجئين السودانيين إلى المدينة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف، إذ تعرضت الخيم والأماكن التي يقيمون بها مثل المدارس للأمطار مما اضطرهم للخروج منها، وكان أهالي الكفرة في استقبالهم إذ فتحوا بيوتهم لأشقائهم السودانيين.