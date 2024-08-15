شراكة ليبية إماراتية لتنفيذ مشروع المنطقة الحرة المريسة

وقعَ الجهاز الوطني للتنمية عقدًا مع شركة جلوبال بيلدرز العالمية؛ لتصميم وتنفيذ مشروع المنطقة الحرة المريسة.

وبحسبِ ما نشرهُ المكتب الإعلامي للجهاز، وقع العقد اللواء صدام حفتر مع رئيس شركة إعمار محمد العبار، وبحضور رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، ويعتبر المشروع أحد أضخم المشاريع في شمال أفريقيا،

وعقب توقيع العقد… توجّه اللواء صدام حفتر ومعه رئيس شركة إعمار محمد العبار، وبحضور رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، إلى مقر القيادة العامة، إذ استقبل المشير خليفة حفتر، القائد العام لقوات القيادة العامة الوفد في مكتبه بمقر القيادة العامة.

ووفقًا لما نقله مكتب القيادة العامة… ناقش المشير خليفة حفتر مع الوفد الإماراتي عددًا من المشاريع التطويرية والاستثمارية المزمع عقدها في المستقبل بين الشركة وليبيا.

وتدُور عجلة الإعمار والبناء في مدينة بنغازي، وسط تشييد وبناء الطرق والجسور الضخمة، وافتتاح وصيانة المستشفيات والمدارس والمراكز التجارية.. وها هي مدينة بنغازي على موعدٍ مع افتتاح سلسلة أبراجِ ضخمة ستكون واجهةً حضارية للبلاد، وذلك بعد توقيع الجهاز الوطني للتنمية عقدًا تنفيذيًا مع شركةTGG التركية؛ لتنفيذ 3 أبراج ضخمة في منطقة جليانة بمدينة بنغازي، ستطل تلك الأبراج على بحيرة 23 يوليو، ومن المتوقع أن تنجز في غضون عامٍ ونصف العام.

وفيما يلي البيانات بالأرقام…

مجمع أبراج بنغازي… الحداثة والنمو الاقتصادي

‎مالك المشروع: الجهاز الوطني للتنمية

‎المقاول: شركة TGG التركية

‎المشروع: 3 أبراج ضخمة (مكتبي – فندقي – سكني)

‎المكان: بنغازي – مطل على بحيرة 23 يوليو

‎مساحة المشروع: 134 متر مربع

طول أعلى برج: 124 متر مربع

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