حكومة الدبيبة تنقل تبعية مصلحة الجمارك لمجلس الوزراء

أخبار ليبيا 24

أعلنت مصلحة الجمارك الليبية عن نقل تبعيتها إلى رئاسة الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، بعد أن كانت تبعيتها لوزارة المالية في التسعينات.

حول حيثيات القرار

حمل القرار رقم 56 سنة لسنة 2024، القاضي بنقل تبعية المصلحة إلى ديوان مجلس الوزراء، وينص على نقل جميع الصلاحيات والاختصاصات المتعلقة بمصلحة الجمارك إلى رئاسة الوزراء، إلى جانب نقل الموظفين والمعدات والأصول المالية، يحدد القرار آلية تنفيذية لضمان انتقال سلس دون التأثير على سير العمل في المصلحة، بحسب ما جاء في نص القرار.

ويأتي هذا الإجراء بناءً على توصيات لجان مختصة درست أوضاع مصلحة الجمارك وأدائها خلال السنوات الماضية، وأوضحت أن نقل التبعية إلى ديوان مجلس الوزراء من شأنه تحسين الرقابة الإدارية وتفعيل آليات مكافحة الفساد وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية.

وتعتبر مصلحة الجمارك ركيزة من الركائز التي تساهم في الاقتصاد الليبي، لا سيما أن ليبيا بلد مستهلك بالدرجة الأولى ويعتمد على استيراد كافة المنتجات من الخارج، وهي هيئة مدنية نظامية تتولى تنفيذ ومتابعة السياسات والقرارات الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير، والرقابة الجمركية والأمنية في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، كما تتولى المصلحة مراقبة جميع السلع الصادرة والواردة إلى البلاد، وتحصيل الرسوم الجمركية المقررة، والضرائب الأخرى، ومكافحة التهريب ومنع دخول البضائع المحظورة، بحسب القوانين واللوائح.

وكانت المصلحة تتبع لوزارة المالية، إبان النظام السابق، عام ،1990 وتأسست المصلحة عام 1946 إبان الإدارة البريطانية في طرابلس.