جمهورنا متخوف من التحول الديموغرافي ويقول: السودانيون أشقاؤنا وحسن الجوار واجب

في خضم الأزمات المتتالية التي تعصف بدول الجوار، تطفو على السطح ظاهرة لجوء آلاف اللاجئين السودانيين إلى جنوب ليبيا، وبالتحديد إلى مدينة الكفرة، التي تعاني من نقصٍ حاد في الخدمات، وتردي الأوضاع المعيشية، ليضاف سطر جديد في قصة معاناة جنوب البلاد.

وفي ظلِ تحذيراتٍ دولية من قبل المنظمات -المعنية بهذا الشأن- من حدوث كارثة إنسانية وشيكة، يستمر اللاجئون في التدفق إلى ليبيا بأعداد هائلة، فاقت الـــ40 ألف لاجئ سوداني، فرّوا من ويلات الحروب في بلادهم.

أما عن تعامل الحكومتين… الليبية، والوحدة منتهية الولاية، فهما يتعاملانِ بحذر عبر توفير المساعدات الإنسانية والاستجابة للاحتياجات المتزايدة، ومع ذلك، فإن الاستجابة لا تزال غير كافية لمواجهة حجم الأزمة، مما يثير القلق بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في الكفرة، إذ يواجه اللاجئون ظروفًا قاسية تفتقر إلى الرعاية الصحية والغذاء والمأوى.

ومع انشغال الرأي العام بهذه القضية الملحة التي باتت تطال بحلول ناجعة، والمخاوف الشعبية من أن تنعكس هذه التدفقات البشرية على التركيبة الديموغرافية في ليبيا، مما يؤدي إلى تغييرات جذرية في التوازن الاجتماعي والاقتصادي…. شرعت وكالة أخبار ليبيا 24 في إطلاق استطلاعٍ للرأي شارك فيه أكثر من 130 متابع من مختلف المدن والمناطق الليبية حول: آلاف اللاجئين السودانيين يصلون يوميًا إلى الكفرة.. والمنظمات الدولية تحذرّ من كارثة إنسانية وشيكة.. كيف تقيم تعامل الدولة مع هذا الملف؟

هناك من اقترح بناء مخيمات حدودية برعاية الأمم المتحدة، مشترطًا ألا يُسمح للاجئين بالاختلاط بالمجتمع الليبي، كما اقترح أحد متابعي وكالتنا أن يتم العمل بمبدأ حسن الجوار وتوفير كل ما يلزمهم من غذاء ودواء، كما دعا متابعٌ آخر إلى مساندة اللاجئين السودانيين إلى أن يحين موعد انتهاء هذه الحرب.

بدوره رأي متابع آخر أن المنظمات العالمية هي من حولت العالم على مكان للحروب والفساد والكوارث الإنسانية… حسب تعليقه.

وفي تعليق آخر اتفق مع وجهة النظر هذه قال إن الأزمة في السودان مفتعلة من قبل دوائر الغرب والهجرة على ليبيا ومصر ينتجٌ عنها تحول ديموغرافي هائل على المدى الطويل بحسب تعليقه.

ومن وجهة نظرٍ مختلفة… قال محمود سالم – أحد متابعي وكالتنا إن ليبيا تفتقر إلى وجود رئيس فعلي، لاستفاد من أعداد اللاجئين في المشاريع الزراعية باعتبار الأشقاء السودانيين يبرعون في أعمال الزراعة.. حسب رأيه.

بدوره ثمّن أحد المواطنين السودانيين في تعليقٍ حول الاستطلاع… جهود الليبيين الذين وقفوا جنبًا على جنب مع اشقائهم السودانيين في محنتهم.

واقترح عبد الباسط إغلاق الحدود الليبية، وإقامة مخيمات عند الحدود الليبية، منعًا لما وصفه بخطر الاندماج، في حين حذر متابعٌ آخر من الأمراض والأوبئة الخطيرة التي ستتفشى في حال استمرار الأوضاع على حالها.

بعض التعليقات الأخرى: