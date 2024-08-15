انخفاض طفيف بسعر الدولار في السوق الموازية

أخبار ليبيا 24

انخفض سعر الدولار في السوق الموازية بشكل بسيط جدا، بلغ فيها 7.08 دينار، بعد أن كان في آخر تعاملات 7.09 دينار، وأثر إغلاق حقل الشرارة على سعر العملات الأجنبية في السوق الموازية مسببا أزمة اقتصادية كبيرة يقاسيها المواطن البسيط في حياته اليومية وسط نقص السيولة النقدية بالمصارف وتأخر صرف المرتبات.

وبلغ سعر صرف اليورو في السوق الموازية 7.62 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني 8.80 دينار، أما سعر صرف الليرة التركية فقد ثبت عند مستوى 0.20 دينار، واستقر الدينار التونسي عند سعر 2.15 دينار.

أسعار الذهب

سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 تراجعاً نسبياً إلى 404 دينار، بعد أن كان في تعاملات سابقة 406 دينار.

أسعار العملات في السوق الرسمية

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7955 دينار، مسجلاً تراجعاً جديداً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2707 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1526 دينار، والدولار الكندي 3.4963 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1429 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف.

واستقرت أسعار العملات العربية في السوق الرسمية، بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2774 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3056 دينار، والدينار التونسي 1.5553 دينار، والدرهم المغربي 0.4891 دينار ليبي.

ويضاف لهذه الأسعار ضريبة النقد الأجنبي والتي تقدر نسبتها 27%.