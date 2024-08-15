انتعاش أسعار النفط العالمية

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسواق النفط العالمية بشكل ملحوظ، بعد أزمة انخفاض الأسعار، وجاءت هذه الانتعاشة نتيجة لخفض أسعار الفائدة بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك بسبب استهلاك الوقود.

أسعار النفط العالمية

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتاً أو 0.21 في المائة إلى 79.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:48 بتوقيت غرينتش لتعوض بعض خسائر اليوم السابق. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتاً أو 0.27 في المائة إلى 77.19 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان بأكثر من 1 في المائة، في الجلسة السابقة، عند ارتفاع المخزونات الأمريكية، وهدوء الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط ووقف التصعيد الحالي.

وارتفعت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يوليو (تموز) وتباطأ النمو السنوي للتضخم إلى أقل من 3 في المائة للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة أعوام ونصف العام، وهو ما عزّز التوقعات بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل.

في حين خفّض تحالف أوبك+ توقعاتهِ بشكلٍ طفيف حول مستقبل الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي، بناءً على مراجعتهِ لحجم الطلب على الخام من الصين.

والجدير بالذكر، عززت مخاوف المستثمرين بشأن رد إيران المحتمل على اغتيال زعيم حركة «حماس» إس