انتشار جدري القردة في القارة الأفريقية.. وعدم تسجيل أي حالة داخل ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعلنت منظمة الصحة العالمية جدري القردة (إمبوكس)، بأنه طارئة صحية عالمية، وينتشر المرض في القارة الأوروبية بشكل واسع، ويمكن أن ينتقل المرض عبر الحدود، لذا وجب التصدي له ومكافحته.

انتشار المرض في القارة الأفريقية

وعقدت منظمة الصحة العالمية الأربعاء اجتماع خبراء خاصاً بها؛ للنظر في إصدار إعلان طوارئ مماثل بشأن «إمبوكس». وقالت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة إن هناك أكثر من 14000 حالة، و524 حالة وفاة هذا العام، وهو ما يتجاوز بالفعل أرقام العام الماضي.

وتعتبر الكونغو أكثر دولة أفريقية ينتشر بها المرض، إذ تقدر النسبة بـ 96% من جميع الحالات حول العالم موجودة بها، وسط مخاوف من انتشار المرض في الدول الأخرى.

مرض «الإمبوكس»، أو ما يُعرف بجدري القردة، اكتشف لأول مرة في عام 1958، عندما تفشّى مرض شبيه بالجدري في القردة. وحتى وقت قريب كانت معظم الحالات البشرية تظهر في وسط وغرب أفريقيا، لدى الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بالحيوانات المصابة.

وفي عام 2022 تأكّد أن الفيروس يمكن أن ينتقل عبر الجنس، ما أدّى إلى تفشّي المرض في أكثر من 70 دولة لم تكن قد سُجّلت فيها أي حالات سابقة.

ينتمي «الإمبوكس» إلى عائلة الفيروسات نفسها التي ينتمي إليها الجدري، لكنه يتسبّب في أعراض أخفّ، مثل الحمى والقشعريرة وآلام الجسم. وفي الحالات الأكثر شدة قد تظهر آفات على الوجه واليدين والصدر والأعضاء التناسلية.

تم اكتشاف فيروس في 13 دولة أفريقية، مع زيادة بنسبة 160 في المائة في الحالات، و19 في المائة في الوفيات مقارنةً بالعام الماضي.

عدم تسجيل أي حالة في ليبيا

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه اتخذ حزمة من الإجراءات العاجلة لمكاتب الرقابة الصحية الدولية، في كل المنافذ البرية والبحرية والجوية، مع رفع حالة التأهب والاستعداد لشبكة الرصد والاستجابة السريعة، في كافة أنحاء البلاد، وطمئن المركز كافة المواطنين أنه لم تسجل أي حالة في ليبيا، ويؤكد أن جميع الإدارات جاهزة لمجابهة المرض لسلامة المواطنين.