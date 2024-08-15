الحويج يبحث مع القائم بأعمال السفارة الصينية تعزيز التعاون الاقتصادي

أخبار ليبيا 24

بحث محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، بديوان الوزارة مع القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا، ليو جيان، سير العلاقات التجارية والاستثمارية بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين

ونسعى ليبيا إلى تعزيز العلاقات التجارية مع الصين وعليه عقدت عدد من المؤتمرات واللقاءات الثنائية بهذا الصدد، وبحسب بيان الوزارة، حضر اللقاء مستشار الوزير شذر الصيد، ورئيس مجلس إدارة الغرفة الاقتصادية الليبية الصينية المشتركة نعيم أبو عبدالله، ورئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي الصيني ميلاد البركي، وتناول الاجتماع مشاركة القطاع الخاص في منتدى التعاون الصيني الأفريقي الذي سيعقد 6 سبتمبر 2024م في جمهورية الصين بمدينة بكين .

وأكد الحويج على أهمية تطوير وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار، معربًا عن استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات الممكنة للشركات الصينية والمستثمرين، لدخول السوق الليبي بهدف خلق شراكة حقيقية بين القطاع الخاص .

من جانبه، عبّر القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دولة ليبيا .

ووجه وزير الاقتصاد والتجارة إدارة الغرفة الاقتصادية الليبية الصينية المشتركة، ومجلس أصحاب الأعمال الليبي الصيني، بالتعاون مع اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة لتنظيم منتدى اقتصادي مشترك بالعاصمة طرابلس في الربع الأول من عام 2025م .

كما تلقى الحويج دعوة من نظيره الصيني لزيارة جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد اقتصادي وتجاري للمشاركة في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وفقا للبيان.