التومي يبحث مع السفير الألماني الجديد سبل التعاون في مجال الإدارة المحلية

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ناقش بدر الدين التومي وزير الحكم المحلي، بحكومة الوحدة منتهية الولاية بمكتبه بمقر ديوان الوزارة ، مع السفير الجديد لجمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمد لدى ليبيا رالف تراف ومديرة التعاون التنموي الجديدة بالسفارة “كريستن جارايكوتشبا”، سبل تعزيز التعاون في مجال الحكم المحلي، عبر اتباع أساليب الإدارة المحلية اللامركزية والاستفادة من التجربة الألمانية.

التعاون في مجال الإدارة المحلية

وبحسب بيان الوزارة تطرق اللقاء التعارفي، الذي عُقد بحضور مدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بالوزارة شادية عريبي و مستشار التعاون الدولي خيري عمر، وبحضور مسؤول الملف بإدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية السيد محمد صويد، إلى بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الإدارة المحلية ، واستعراض المشاريع القائمة في إطار التعاون المشترك ، كما تم استعراض الرؤى المستقبلية للطرفين واستراتيجيتيهما لتطوير إدارة ملفات التعاون.

كما ناقش الجانبان السبل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والمؤسسة التنفيذية لمشاريع الدعم والتعاون الألماني في مجال الحكم المحلي، بما يساهم في ترسيخ اللامركزية وتطوير الخدمات البلدية، وفقا للبيان.

وأكد التومي في سياق حديثه خلال اللقاء على أهمية هذه الشراكة ودورها في دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

من جانبه، أعرب السفير الألماني عن سعادته بلقاء الوزير، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون مع ليبيا في مختلف المجالات، وخاصة في مجال الإدارة المحلية، مشيراً إلى استعداد بلاده لتقديم الدعم والخبرات الفنية اللازمة للمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على أهمية التنسيق المشترك على المستوى الفني للتحضير لعقد لقاءات تنسيقية متقدمة حول التعاون الليبي الألماني بما يعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين ويدفع بعجلة التنمية المحلية في ليبيا إلى الأمام ويحقق الاستقرار، بحسب ما جاء بالبيان.