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الباعور يبحث التعاون السياسي والاقتصادي مع إيطاليا

الباعور يدعو إيطاليا لزيادة التعاون

15 أغسطس، 2024 6:05 م
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أخبار ليبيا 24

ناقشَ الطاهر الباعور، المكلف بتسيير شؤون ديوان وزارة الخارجية بحكومة الوحدة منتهية الولاية مع جيانلوكا ألبريني، السفير الإيطالي لدى ليبيا، عددًا من المشاريع وآخر المستجدات والتعاون السياسي والاقتصادي.

ووفقًا للمكتب الإعلامي لوزارة الخارجية… أكد الطرفان على التزام ليبيا وإيطاليا بضرورة تكثيف التشاور وتعزيز التعاون بما يتناسب مع المصالح المشتركة، وفق المكتب الإعلامي.

وفيما سبق… بحث الطاهر الباعور، وزير الخارجية المكلف في حكومة الوحدة منتهية الولاية، مع سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي؛ آليات تعزيز التعاون بين ليبيا وروسيا في مختلف المجالات، وإمكانية تفعيل اللجان المشتركة في شتى التخصصات بين ليبيا وروسيا خدمةً لمصالح البلدين.

بدروه شدّد سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، خلال حضوره لجلسة هامشية لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط على ضرورة الوصول إلى اتفاق ليبي لتسوية الفترة الانتقالية بنجاح، والاستعداد لإجراء الانتخابات المؤجلة.

وجدّد سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي التزام بلادهِ بتعزيز الجهود لتحقيق استقرار ليبيا، وفقَ ما نقلتهُ وزارة الخارجية الروسية

وفيما سبق… ناقش الطاهر الباعور، وزير الخارجية المكلف في حكومة الوحدة منتهية الولاية مع حيدر رشيد أغانين، السفير الروسي لدى ليبيا؛ آليات تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

كما تابعَ الباعور مع السفير الروسي سير العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى بحثِ أبرز القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما ورد في منشور وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة منتهية الولاية.

15 أغسطس، 2024 6:05 م
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