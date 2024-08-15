الأرصاد: تكاثف السحب الرعدية وفرص لهطول الأمطار بالمناطق الجنوبية

أخبار ليبيا 24

لا تزال السحب الرعدية المحملة بالأمطار فوق المنطقة الجنوبية الحدودية، وبحسب نشرة الأحوال الجوية للمركز الوطني للأرصاد، توقع بتكاثف السحب الرعدية من وقت إلى آخر، مع فرص جيدة لهطول الأمطار، في ين تبقى الأجواء مستقرة على بقية المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة لهذا اليوم ما بين 31 و43 درجة على جميع المناطق.

تفصيل لحالة الطقس بالمناطق

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة



تكون حالة السماء صافية والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا فترة المساء على مناطق الساحل، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية مع رطوبة نسبية عالية، وبين 36 و41 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد



السماء صافية إلى قليلة السحب، وحركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة فما تكون درجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 31 و34 درجة مئوية، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة



تتكاثر السحب الرعدية من حين إلى آخر على المناطق الحدودية وجبال الهروج ومرزق والقطرون وأوباري وغات يتخللها سقوط أمطار تكون جيدة على بعض هذه المناطق، مما قد تسبب في جريان الأودية المحلية، فيما تكون حركة الرياح متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و43 درجة مئوية.

الواحات والسرير وتازربو والكفرة



تكون حالة السماء قليلة السحب بينما تتكاثر السحب الرعدية مساء اليوم على جبال تيبستي مع سقوط أمطار جيدة، وتنقشع السحب من الغد، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية.