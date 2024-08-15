إنتاج شركة الواحة ينخفض إلى 115 ألف برميل يوميًا

تقلص إنتاج شركة الواحة للنفط من مستوى 300 ألف برميل يوميًا إلى 115 ألف برميل يوميًا؛ إثر حريق اندلع بخطٍ نفطي مؤدي إلى خزانات ميناء السدرة.

ووفقًا لما نقلتهُ وكالة رويترز للأنباء، تجري فرق الصيانة في الشركة أعمال الصيانة لخط الأنابيب الذي يضخ النفط من حقل الواحة إلى ميناء السدرة، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال الصيانة خلال اليومين القادمين، بحسب رويترز.

وفي وقتٍ سابق… تمكنتْ فرق الإطفاء التابعة للمؤسسة وشركات الواحة، الهروج، رأس لانوف، سرت؛ من إخماد حريقِ اندلعَ بخط نقل النفط الزقوط – السدرة التابع لشركة الواحة، بمساعدة الجهات الأمنية وحرس المنشآت النفطية وإشراف لجنة طوارئ الهلال النفطي، بحسبِ ما أكدتهُ مؤسسةُ النفط.

وأرجعتْ المؤسسة الوطنية للنفط، سبب اندلاع الحريق إلى أعمال الصيانة، إذ شبّ الحريق أثناء صيانة الخط، دون حدوث خسائر مادية أو بشرية، ومن المتوقع استئناف عمليات الصيانة في الساعات القليلة القادمة، بحسبِ منشور المؤسسة.

تتوقعُ مؤسسة النفط زيادة إنتاج شركة مليتة بواقعِ 30 ألف برميل يوميًا، بناءً على مناقشات موسعة مع الشركة حول مشاريع النفط في الحقول البرية والمنصات البحرية. وفي سياقٍ منفصل… ناقشتْ مؤسسة النفط مع شركة مليتة نشاطات الشركة للعام 2024 ومشاريعها الحالية والمستقبلية، بهدف تحقيق زيادة في الإنتاج تُقدر بـ 30 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى مناقشة ميزانية الشركة لعام 2025. كما تم اطلاع مسؤولي المؤسسة على سير الأعمال الجارية في التركيبة البحرية (أ)، التي تهدف إلى نقل حوالي 160 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً إلى مجمع مليتة الصناعي، مما يسهم في تعزيز استقرار تزويدات الغاز في المستقبل.

وفيما سبق… توقعتْ شركة الواحة للنفط أن يصل إنتاجها إلى 420 ألف برميل يومياً مع نهاية العام الحالي 2024.

جاء ذلك خلال اجتماع فني موسع استعرضت في شركة الواحة للنفط توقعاتها الإنتاجية للعام الحالي، بحضور الإدارات الفنية والمالية بالمؤسسة، إذ تضمنت المباحثات مناقشة نشاط الشركة لعام 2024، بالإضافة إلى مستهدفاتها وبرامجها لعام 2025.