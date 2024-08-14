في يومهم العالمي.. ورشة عمل لتعزيز دور الشباب في الفضاء المدني

نظمتْ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورشة عملٍ شارك فيها أكثر من 20 شابًا وشابة في طرابلس، وذلك في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في طرابلس.

في خطوة هامة لتعزيز الفضاء المدني في ليبيا، قالت بعثة الأمم المتحدة إن الورشة تضمنتْ تبادل الآراء حول سبل تمكين الشباب وتأثيرهم على السياسات العامة، وكيفية تعزيز دور الشباب في العمل المدني وضمان نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية.

وأكدت السيدة سوكي ناغرا، رئيسة دائرة حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية في بعثة الأمم المتحدة، على أهمية وجود مساحة مدنية حيوية، مشيرة إلى أنها ضرورية لإقامة نظام ديمقراطي معافى، موضحةً أن هذه المساحة تتيح للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني التعبير عن آرائهم والمشاركة في صنع القرار ومحاسبة الحكومات، بحسب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ضرورة تخفيف القيود المفروضة على الفضاء المدني، وخلق بيئة آمنة تسمح للمجتمع المدني بالتفاعل مع الدولة بدلاً من التنافس معها، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية زيادة الوعي حول مفهوم المجتمع المدني لتجنب انتشار المفاهيم الخاطئة.

كما تم تسليط الضوء على دور وسائل التواصل الاجتماعي كأداة فعالة للمجتمع المدني في التأثير على صانعي القرار ومواجهة المعلومات المضللة.

ودعا الشباب المشاركون إلى ضرورة أن يشمل الفضاء المدني جميع فئات المجتمع، بما في ذلك النساء والأقليات الثقافية والأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال حملات مستهدفة.

وفي ختام الورشة، جرى التأكيد على أهمية بناء قدرات الشباب لضمان مشاركتهم المستمرة في النقاشات العامة، ودعوة منظمات المجتمع المدني للتعاون فيما بينها وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية لتبادل الخبرات والمعرفة.