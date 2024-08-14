مفوضية الانتخابات: بدء توزيع بطاقات الناخبين لانتخابات البلديات

أعلنتْ مفوضية الانتخابات عن بدء تنفيذ مرحلة توزيع بطاقات الناخبين وفتح باب قبول طلبات الترشح لانتخابات المجالس البلدية «المجموعة الأولى – 2024» اعتبارًا من يوم الأحد المُقبل، وذلك بعد الانتهاء من مرحلتي تسجيل الناخبين والاعتراضات والطعون القضائية.

ودعتْ مفوضية الانتخابات الناخبين الذين تم إدراج أسمائهم في السجل النهائي إلى التوجه لمراكز الانتخاب لاستلام بطاقاتهم الانتخابية، مع ضرورة إحضار مستند إثبات الهوية، مؤكدةً أنّ البطاقة الجديدة لا علاقة لها بالبطاقة الصادرة لانتخابات الرئاسة والبرلمان عام 2021.

ونبهتْ مفوضية الانتخابات في بيانٍ بالخصوص، المواطنين الراغبين في الترشح إلى ضرورة الاطلاع على دليل الترشح وفهم الآليات والنظم الانتخابية، والتأكد من صحة المستندات المقدمة، مشيرةً إلى أنها ستتعاون مع مؤسسات الدولة للتحقق من صحة المعلومات، مع استبعاد أي طلب لا يتوافق مع الشروط المنصوص عليها.

وفيما سبق… اختتمتْ مُفوضية الانتخابات بالتعاون مع شبكة الحماية الرقمية للعملية الانتخابية وجامعة درنة، ورشة عمل تدريبية استهدفت طلابًا، إعلاميين، ومنظمات المجتمع المدني في درنة.

وبحسبِ منشور مفوضية الانتخابات، ركزت الورشة التي استمرت لمدة يومين، على دور شبكة حماية العملية الانتخابية في مكافحة المعلومات المضللة.

ووفقًا لمنشور مفوضية الانتخابات، تسعى الورشة لتتعزيز مهارات المشاركين في التحقق من صحة المعلومات ومواجهة الأخبار الزائفة، إذ تضمنت الورشة عدة محاور رئيسية من بينها مفهوم الحماية الرقمية للانتخابات، تقنيات التحقق من المعلومات، كيفية صياغة ادعاء التحقق، وأهمية المسؤولية الفردية والمجتمعية في نشر المعلومات الصحيحة. وفي ختام الفعاليات، تم توزيع شهادات المشاركة على المشاركين.