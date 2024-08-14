ليبيا أكبر منتج للنفط في أفريقيا خلال 2023

أخبار ليبيا 24

في الوقت الذي يواجه فيه قطاع النفط في ليبيا تحديات كبيرة، آخرها إيقاف العمل والتصدير من أكبر الحقول النفطية (حقل الشرارة) إلا أن هذا الأمر لم يؤثر على صدارة ليبيا في قائمة أكبر الدول الأفريقية إنتاجاً للنفط لمنظمة أوبك العالمية.

الأولى أفريقياً في إنتاج النفط

فقد أشارت البيانات إلى إنتاج ليبيا 1.189 ألف برميل يومياً، وتعمل المؤسسة الوطنية للنفط عبر شركاتها وشراكاتها الدولية والإقليمية إلى رفع الإنتاج المحلي من النفط والغاز، وعليه تعقد في شراكات واسعة لتطوير الحقول وأهمها حقل الحمادة.

وجاءت النيجر في المرتبة الثانية على القائمة بإنتاج يومي يصل إلى 1,187 ألف برميل، أما المرتبة الثالثة احتلتها أنغولاء بمعدل يصل إلى 1,098 ألف برميل يومياً، وأتت الجزائر في آخر القائمة بمعدل 973 ألف برميل يومياً.

مشروعات ورؤى الوطنية لزيادة الإنتاج

ومن ضمن خطط المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج، أوضحت في تصريحات سابقة تتوقع المؤسسة زيادة إنتاج شركة مليتة بواقعِ 30 ألف برميل يوميًا، بناءً على مناقشات موسعة مع الشركة حول مشاريع النفط في الحقول البرية والمنصات البحرية.

و استعرضت خلال الأيام القليلة الماضية شركة “تقنية ليبيا” للأعمال الهندسية، خطتها الإستراتيجية للعام 2025، لزيادة الإنتاج، إذ أكد مسؤولو الشركة تواصلهم مع بيوت الخبرة العالمية للاستفادة ونقل الخبرات سعيا لإنجاز مشاريع قطاع النفط باحترافية عالية، باعتبارها الذراع التقني له.

في حين أعلنت شركة (زلاف ليبيا) التابعة للمؤسسة عن توقعاتها لوصول إنتاجها إلى 15 ألف برميل يوميًا نهاية العام الجاري 2024.